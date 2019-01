Romanii in vacanta: Cel mai des se cazeaza la rude si rareori ies din tara

Ca si in anii anteriori, se mentine constanta preferinta turistilor romani privind modalitatea de cazare in cadrul calatoriilor pentru vacante, 56,6% dintre acestia preferand sa stea la rude si la prieteni. Doar 21% dintre turistii romani au ales, in perioada ianuarie - septembrie 2018, cazarea in hoteluri si unitati similare. Restul de 11,3% au ales cazarea in alte unitati de cazare, precum cabane turistice, pensiuni turistice, pensiuni rurale etc.Cat priveste calatoriile pentru vacante in strainatate realizate de turistii romani, acestea au avut ca destinatie tari din Europa in proportie de 98,3% in perioada ianuarie - septembrie 2018. Din numarul total al acestor calatorii, tarile Uniunii Europene au o pondere de 95,6%.Numarul total de innoptari aferente calatoriilor realizate in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2018 a fost de 56,786 milioane, dintre acestea 87,7% fiind innoptari pentru calatoriile de vacante. Din acest total al innoptarilor inregistrate pentru vacante, de peste 49,82 milioane, 86,3% au fost realizate in Romania, iar 13,7% in strainatate, mentinandu-se aceeasi tendinta ca in perioada similara a anului 2017.Intre 1 ianuarie 2018 - 30 septembrie 2018, rezidentii romani au cheltuit aproximativ 10,654 miliarde de lei pentru calatorii de vacanta si afaceri, din care 76,1% pentru cele care au vizat destinatii interne. Din totalul cheltuielilor turistice pentru calatorii de vacante in aceasta perioada, 77,5% au reprezentat cheltuielile pentru calatoriile in tara, iar 22,5% pentru calatoriile in strainatate.