Touroperatori: "Bucharest Black February" cu cele mai mici preturi din Europa ar atrage multi turisti in tara

La ora actuala, Bucuresti are 14.609 de camere clasificate in hoteluri, dintre care 1.891 de camere la 5 stele, 4.619 de camere la 4 stele, 6.606 de camere la 3 stele, 883 de camere la 2 stele si 610 camere la o stea.Conform unui comunicat al touroperatorului de incomung remis AGERPRES, gradul de ocupare din timpul iernii este de doar 36,5%, industria si autoritatile neexploatand deloc Revelionul si sarbatorile de iarna pentru atragerea turistilor straini.In februarie, Bucurestiul ar putea oferi reduceri mari, devenind cea mai ieftina Capitala europeana, sub numele "Bucharest Black February", apreciaza Gheorghe Fodoreanu."Bucurestiul detine un mare potential turistic, insa trebuie sa diversificam oferta tematica, sa ne concentram pe extrasezon - vara si mai ales iarna - plus sa introducem oferte experimentale in februarie, de Revelion si in alte perioade in care Bucurestiul nu primeste multi turisti straini.Oferta de iarna a Bucurestiului, in special cea de Craciun, ar trebui inclusa in cataloagele touroperatorilor pentru 2019.Aceasta, in pofida faptului ca in tara noastra Revelionul este deosebit: se petrece mult, pana spre dimineata, se respecta traditiile si inspira veselie.Hotelurile de 5 stele din Bucuresti ar putea promova Revelioanele la nivel european, pe langa pretul normal al Cinei Festive, de 100-150 de euro, putand reduce tarifele de cazare la jumatate, intr-o perioada in care gradul de ocupare este oricum mic", apreciaza Gheorghe Fodoreanu.In 2017, Bucurestiul a primit 2.043.970 de turisti, in crestere cu 6,07% fata de anul precedent, cand au fost inregistrati 1.926.919 de turisti. Dintre acestia, in 2017, 1.205.066 au fost straini, care au reprezentat o pondere de 59% din total.Chiar daca lunile de varf sunt inca mai si septembrie, perioade in care au loc multe evenimente, Bucurestiul incepe sa aiba multi turisti si in timpul verii, cei mai multi dintre ei fiind turisti de agrement."Aceasta inseamna ca Bucurestiul a inceput sa fie si o destinatie de agrement. Multe hoteluri au inceput sa aiba un grad de ocupare mai mare si in week-end sau in timpul verii, perioade sau intervale de extra-sezon pe partea de business si evenimente", sustine Fodoreanu.Principalele tari din care provin turistii straini in Bucuresti sunt Israel, Germania, Italia, Franta, SUA, Austria, Marea Britanie, Spania si Olanda, iar printre pietele emergente se numara Polonia si Grecia.Fodoreanu apreciaza ca pentru a atrage ca destinatie de city break, Bucurestiul trebuie sa fie permanent promovat prin oferta sa turistica. De asemenea, sunt necesare investitii pentru vizitarea punctelor indispensabile ale ofertei bucurestene.Potrivit sursei citate, Bucurestiul nu are inca un restaurant de tinuta cu super show-uri folclorice ale caror programare sa fie stiuta din timp, asa cum era vestitul "Calul Balan" pe Litoral sau cum erau spectacolele de la Rapsodia Romana, din Centrul vechi.In opinia touroperatorului de incoming, o solutie de atragere a turistilor ar fi ca, atat pentru shopping, cat si pentru cazare (care ar putea fi porni de la 5-10 euro de persoana), mijloace de transport in comun (care pot oferi calatorii gratuite), muzee etc. O astfel de saptamana - care, la propunerea Invitation Romania, poate fi denumita 'Bucharest Black February' (pe modelul 'Black Friday') - ar atrage multi turisti si ar aduce beneficii financiare mari Bucurestiului.Aceasta campanie ar putea fi constituita pe modelul programelor de oferte speciale gen "Litoralul pentru toti" sau "O saptamana de refacere".