Valea Prahovei, rezervata aproape 100%. Turistii se dau de 1 mai pe schiuri

Din cele 12.084 de locuri de cazare clasificate disponibile in aceasta zona, aproximativ 94% au fost rezervate,se arata intr-un comunicat al Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova.Cele mai cautate statiuni au fost Sinaia, Busteni si Azuga, toate cu un grad de ocupare de peste 95%.Iubitorii sporturilor de iarna pot schia la Sinaia, la peste 2.000 de metri, unde sunt si in aceasta perioada practicabile partiile Valea Dorului (2), Valea Soarelui (1 si 2) Laptici (1 si 2) si Varianta.Datorita crearii unei punti intre Sarbatorile Pascale si 1 Mai, durata media a sejurului in statiunile montane din Prahova a crescut de la 3 zile cu ocazia Pastelui in anul trecut la 4 zile in acest an.Pentru un sejur de 4 nopti la un Hotel de 4 stele, clientii au platit aproximativ, cu mic dejun si cina festiva in noaptea Invierii, in pret fiind inclus si accesul la zona spa.Pentru un sejur de 3 nopti la 3 stele, turistii au achitat, cu pachete de masa la cerere."Cu ocazia sarbatorilor Pascale in Prahova avem un grad de ocupare de aproape 100%. Hotelierii au avut oferte atractive care imbina cele 2 sarbatori - Paste si 1 mai, oferind cazare, mese speciale de sarbatori. Putem vorbi categoric de un impact pozitiv al voucherelor de vacanta, dar si de dorinta romanilor de a se bucura de Sarbatorile Pascale, acasa, in Romania, cu mancaruri si traditii specifice acestei ocazii" a declarat Adrian Voican, Presedinte Bibi Touring Touroperator."Avem un grad de ocupare de peste 80%, pachetele noastre incluzand cazare si mese festive cu specific pascal - intampinarea cu cozonac si oua rosii, brunch si cina pascala in data de 28 aprilie.In plus, turistii vor avea acces gratuit in noul nostru centru SPA, discount-uri semnificative la centrul de divertisment si la Clubul After Eight pentru intreg sejurul.Copii, de asemenea se vor bucura pe toata perioada sederii de un loc de joaca special amenajat, fara nici un cost suplimentar din partea parintilor", a spus Marius Vanatoru, Director Marketing, Hotel International Sinaia.