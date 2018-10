Valoarea brandului de tara al Romaniei a crescut in 2018, pana la 222 de miliarde de dolari

Romania este devansata in acest clasament de tari precum Iran, Columbia, Vietnam sau Bangladesh, dar se situeaza in fata unor tari precum Ungaria - locul 54, Slovacia - locul 55, Grecia - locul 59, sau Bulgaria - locul 70.La nivel global, Brand Finance sustine ca SUA beneficiaza de cel mai valoros brand de tara, 25.900 miliarde de dolari, in crestere cu 23% in ritm anual, urmat de brandul de tara al Chinei (12.800 miliarde de dolari) si cel al Germaniei (5.100 miliarde de dolari) . Pe ultimele locuri se situeaza Libia, Honduras si Insula Mauritius.Studiul Brand Finance Nation Brands se bazeaza pe datele colectate de la Fondul Monetar International, Forumul Economic Mondial si fDI Intelligence. Studiul calculeaza valoarea brandului unei tari pe baza mai multor criterii grupate sub trei piloni: bunuri si servicii, turism, investitii si societate, acestea fiind apoi corelate cu produsul intern brut al tarii respective.