Cum sa calatoresti mai mult in 2018

Nu te teme, nu esti singura persoana.De cele mai multe ori e mai usor sa ocolim gandul conform caruia niciun moment nu-i mai potrivit ca acum decat sa-i dam crezare si sa trecem la fapte.Echipa momondo.ro propune cativa pasi care sa te ajute sa iti indeplinesti dorinta de a calatori in 2018 catre destinatiile la care visezi.Calatoriile sunt sinonime cu miscarea asa ca mergi dintr-un loc in altul, descopera colturi de lume sau de tara pe care nu le-ai mai vazut si lasa-te surprins de noile perspective care iti ies in cale.Vei observa cate alte puncte de vedere exista asupra acestei realitati pe care o numim "viata". Primul pas: invata sa dai intaietate calatoriilor si sa te identifici cu ele.Dupa ce ai pus calatoriile pe primul plan e mai usor sa observi si sa lucrezi la obstacolele care te tin departe de acestea.Banii? Sa vedem - de cati ai nevoie si pana cand? Nu stii prea bine? Acesta e urmatorul pas: gandeste-te o clipa la cati bani ai nevoie pentru calatoria ta si la cum poti sa-i obtii.Sau esti intr-un permanent conflict cu timpul? Daca vrei mai mult timp pentru calatorii, ai nevoie este o planificare in profunzime.E mai simplu sa-ti organizezi vacantele din timp, cand programul tau este inca flexibil si poti jongla cu responsabilitatile, decat atunci cand te afli in mijlocul lor.Ai copii? Calatoriile sunt incredibil de educationale si nu vor face decat sa il lege si mai mult de lumea inconjuratoare. Aici ai 25 de sfaturi utile pentru calatoria cu copiii. Nu ai cu cine sa calatoresti? Nici n-ai idee cat de satisfacatoare pot fi calatoriile de unul singur. Vezi aceste 20 de sfaturi esentiale Pe scurt: contureaza pana la capat scenariul tau de calatorie si incepe sa-ti transformi provocarile in subiecte pe care sa le cercetezi in detaliu.Fa o lista cu locuri dupa care iti striga sufletul si permite-ti sa visezi la ele o vreme. Dupa ce ti-ai imaginat ce si cum, vine timpul sa le transformi in realitate. Alege una dintre destinatii (sau mai multe), dar fii realist.Specialistii de la momondo te sfatuiesc sa compari destinatiile si preturile folosind instrumentul Cauta Pretutindeni de pe momondo.ro. Noteaza in casuta de cautare destinatia preferata - oras / tara / regiune / continent - si iti va aparea o lista de aeroporturi si preturi aproximative. Pentru o imagine de ansamblu a mapamondului, alege optiunea de vizualizare completa a hartii.Daca iti doresti sa calatoresti pe carari mai putin batatorite si mai degraba necunoscute, verifica lista celor mai bune destinatii alternative pentru vacanta de vara.Dincolo de inspiratie, avem nevoie de buget pentru calatorii, dar dificultatea nu-i nici pe jumatate atat de mare pe cat iti inchipui. Trebuie doar sa o iei pas cu pas.In primul rand, fa-ti o idee despre cat te-ar putea costa calatoria visurilor tale.Include preturile la avion si la cazare, transportul de la fata locului si mancarea. De asemenea, verifica costul mediu de viata in coltul respectiv de lume si calculeaza-ti banii de buzunar.Dupa ce te-ai pus la punct cu numerele, incepe sa cantaresti situatia. Compara-ti veniturile cu cheltuielile, fixeaza-ti o limita lunara a bugetului si da-ti seama cat ai putea sa pui deoparte, o data sau de doua ori pe luna. N-ar fi rau nici sa-ti cumperi un clasic porcusor roz si sa pui banii la pusculita.Si ca sa tii pasul cu realitatea, revizuieste planul economic in mod constant si vezi daca are nevoie de ajustari.Dupa ce ai invatat cum sa reduci din cheltuieli, vezi daca ai putea accesa venituri suplimentare. Poate ai lucruri prin casa pe care se aduna praful si pe care le poti vinde.Cand iti planuiesti calatoria cauta "lucruri gratuite de facut in...", alege o cazare care are acces la bucatarie si descopera pietele locale.Cauta abonamente de transport mai ieftine pentru turisti si, inainte sa pornesti sa vizitezi obiectivele locului, cumpara de la supermarket gustari si bauturi.In ceea ce priveste biletul de avion, baga de seama ca e intotdeauna mai ieftin sa calatoresti in timpul saptamanii si inca si mai ieftin dupa-amiaza.Ti-ai ales destinatia si ai deja o lista de lucruri pe care trebuie sa le vezi. Ai facut niste calcule rapide ca sa-ti dai seama cam de cat ai avea nevoie in materie de bani si de timp.Si apoi iti revine gandul "la anu' parca suna mult mai fezabil".Pentru a trai din ele experiente incredibile, calatoriile nu au nevoie sa fie nici lungi, nici scumpe. Planifica din timp si organizeaza weekenduri prelungite. Poti incepe sa descoperi lumea chiar si pentru trei zile petrecute in alta parte decat intre granitele orasului.Important: nu incerca sa vezi totul de prima data. Alege cateva obiective pe care sa le vizitezi si lasa-ti programul deschis pentru ce iti pregateste hazardul.Tot secretul sta in asteptarile pe care le ai de la vacanta ta si in perceptia asupra timpului. Numai daca stai si numeri weekendurile iti dai seama ca dispui de 104 zile libere pe an. Mai adauga trei saptamani de concediu si ajungi la trei luni pe care le poti dedica acestor calatorii. Asta fara sa mai luam in calcul sarbatorile legale. Da, ai destul timp!Asadar, acum ai bani si ai timp. Urmatoarea etapa tine mai degraba de finesse. Ia-o pe urmele oricarui calator cu experienta si cheltuieste cu cap: fii cu ochii in patru dupa reduceri si oferte pentru ca asta e o cale sigura de a-ti maximiza oportunitatile de calatorie.De exemplu, dupa ce ai facut o cautare de zbor pe momondo.ro, seteaza-ti o Alarma de Pret - este o modalitate numai buna prin care echipa momondo.ro te anunta cand pretul biletului de avion pe care-l vanezi a scazut considerabil.Pentru a-ti pastra motivatia, scufunda-te pur si simplu in destinatia visurilor tale inca dinainte de a ajunge acolo.Citeste povesti spuse de cei care au fost deja acolo, urmareste filme care vorbesc despre locul respectiv, rasfoieste ghiduri si articole si pregateste lista locurilor pe care vrei sa le vezi.Probabil cel mai important lucru, citeste romane care zugravesc o istorie a locului si inchipuie-ti cum este sa te afli acolo.Un prieten te-ar putea pastra bine pe linia de plutire - cineva cu care imparti aceleasi interese si care ar fi fericit sa-ti monitorizeze progresele. Daca te definesti mai degraba drept un lup singuratic, ei bine, strategia e cam aceeasi.Seteaza-ti constant obiective pe termen scurt, fixeaza-ti deadline-uri si du-le la indeplinire.Vei fi uimit cat de usoara este planificarea unei calatorii daca o iei pas cu pas si nu incerci sa cuceresti lumea dintr-un singur salt.