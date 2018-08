Evita aglomeratia vizitand destinatii mai putin cunoscute si mai ieftine din Europa. Iata cateva idei!

Pentru ca, de cele mai multe ori, calatorii obisnuiesc sa se indrepte catre cele mai populare destinatii, echipa din spatele motorului gratuit de cautare a calatoriilor momondo.ro a selectat orase europene trecute cu vederea de turisti, insa care ofera la fel de multe experiente ca renumitele capitale.In plus, alegerea acestor destinatii poate duce la economii de pana la 34%.Specialistii momondo.ro au analizat cautarile pentru hoteluri pentru a afla care sunt cele 10 orase care atrag cei mai multi turisti in cautarea unui city break in Europa.Pe baza acestora, echipa din spatele motorul de cautare a pregatit lista destinatiilor mai putin cunoscute pentru a-i inspira si ajuta pe calatori sa strabata locuri noi, in timp ce fac economii semnificative la cazare."In mod firesc, cele mai populare orase sunt si cele mai scumpe, iar sentimentul ca platesti mai mult decat primesti, impreuna cu inghesuiala permanenta printre ceilalti turisti pot fi intr-adevar inconfortabile", spune Mircea Giurca, reprezentantul momondo in Romania. "Descoperirea destinatiilor mai putin stiute inca este un prim pas pentru romani in a-si crea propria calatorie, a trai experiente noi si, asa cum o arata datele noastre referitoare la cazare, de a face economii."Conform datelor momondo.ro , Napoli, Sevilla si Leipzig sunt destinatii de city break cu oferte cel putin la fel de bogate ca si capitalele foarte cunoscute. In Napoli, celebra bucatarie italiana are propriile retete locale, cu nimic mai prejos decat cea din Roma, aflandu-se, in plus, la malul Mediteranei si in apropierea muntelui Vezuviu.Orasul german Leipzig ofera o cultura muzicala ce o rivalizeaza pe cea din Berlin, in vreme ce in insorita Sevilla economiile pentru o noapte pe o camera dubla intr-un hotel de 3-4 stele pot ajunge pana la 30%, comparativ cu Barcelona.In locul Lisabonei, calatorii curiosi ar putea alege Evora, un "oras-muzeu", inscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO si un amestec fascinant de vechi si nou. Pentru experiente artistice si o viata de noapte vibranta, in spatii cu un stil propriu, Bristol este orasul englezesc mai putin cunoscut de catre calatorii de altfel obisnuiti cu zborurile catre Londra.Majoritatea celor care isi planuiesc vacanta pe o insula greceasca opteaza pentru Chania, cel de-al doilea cel mai mare oras al insulei Creta, si tind sa scape din vedere fermecatorul Rethymno, aflat pe aceeasi insula. Influentele venetiene, otomane si portul pitoresc raman la fel de prezente in ambele orase, dar Rethymno castiga teren prin strazile mai libere si atmosfera mai relaxata.La capitolul cazare, si nu numai, Paris este un oras scump, iar calatorii aflati in cautarea unei alternative mai convenabile bugetului pot alege Nantes, capitala plina de viata a Bretaniei.In vreme ce o camera la un hotel de 3-4 stele in Paris costa, in medie, 114Euro, in Nantes pretul ajunge la 78Euro, economisind astfel pana la 32%.Trogir este orasul medieval al Croatiei si o alternativa la Dubrovnik. Aflat pe o mica insula in apropiere de Split, Trogir este strabatut de strazi de marmura si ascunde un bulevard la malul marii.Cand vine vorba de Istanbul, de altfel capitala plina de istorie, arome si culori, cozile din fata obiectivelor sale istorice pot fi uneori coplesitoare.In schimb, orasul Izmir este treilea cel mai mare oras al Turciei, cu o istorie de 5.000 de ani si, implicit, mai putin aglomerat si cu oferte de cazare de pana la 11% mai ieftine.