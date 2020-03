Rezervari preplatite sau cu plata la ghiseu? Care e cea mai buna optiune de inchirieri auto Bucuresti

De multe ori, cheia consta in modalitatile de rezervare si de plata pe care le alegem, iar companiile de inchirieri auto Bucuresti vin astazi in intampinarea clientilor cu oferte extrem de avantajoase.Majoritatea companiilor de rent a car Bucuresti , dar si din intreaga tara, s-au aliniat cerintelor actuale si pun la dispozitia clientilor un website actualizat cu oferta completa de masini de inchiriat si permit rezervarea online, in avans, a masinii.Cand rezervati online sau telefonic, puteti alege pur si simplu sa comunicati perioada pentru care vreti sa inchiriati masina si sa furnizati datele de contact, urmand sa platiti la ghiseu atunci cand ridicati masina.Dupa efectuarea rezervarii online sau telefonic, clientul primeste confirmarea prin e-mail cu o rezervare provizorie. Rezervarile vor fi confirmate, de cele mai multe ori, doar pentru o clasa auto, nu pentru un anumit tip/model de masina.Principalul avantaj al acestei optiuni este acela ca nu se aplica nicio taxa de rezervare sau de anulare a rezervarii. Daca din diferite motive vreti sa anulati sau nu va prezentati pentru ridicarea masinii rezervate si ati ales plata la ghiseu, atunci nu trebuie sa va faceti griji ca veti pierde banii pentru inchirierea masinii.Cand rezervati un vehicul online, veti vedea pe site-urile multor companii de rent a car Bucuresti doua optiuni - una pentru "Plateste la ridicare" si a doua pentru "Plateste acum". Daca alegeti varianta a doua, aveti optiunea de a plati imediat, printr-o plata securizata, folosind un card bancar.In cazul unei rezervari preplatite, clientul primeste confirmarea prin e-mail cu o cerere de rezervare provizorie care va fi confirmata sau respinsa in functie de disponibilitate.Se mentine regula de confirmare pentru o clasa auto, nu pentru un model de masina. Daca rezervarea nu se poate confirma, din diferite motive, compania de inchirieri auto are obligatia sa va returneze imediat si integral suma de bani achitata.Odata confirmata, rezervarea poate fi modificata sau anulata, tinand cont de niste reguli. In functie de compania de inchirieri auto Bucuresti pe care o alegeti, in cazul in care doriti sa anulati sau sa modificati rezervarea facuta, aceste operatiuni pot fi gratuite, daca sunt facute cu minimum 48h inainte.Dupa aceasta perioada sau daca nu va prezentati pentru preluarea masinii, cel mai probabil, veti fi nevoiti sa platiti o penalizare care poate ajunge pana la echivalentul intregii sume de inchiriere achitate.Nu orice companie de inchirieri auto Bucuresti ofera optiunea de rezervare preplatita sau aceasta nu este disponibila pentru toate categoriile de autovehicule. Cu toate acestea, atunci cand aceasta optiune este disponibila, pretul va fi de obicei cu 5 pana la 20%% mai mic decat tariful standard.Platind o parte sau integral suma aferenta inchirierii masinii reprezinta o garantie pentru compania de rent a car ca va veti prezenta pentru preluarea masinii. Astfel, compania de inchirieri auto va ofera o reducere a tarifului standard ca recompensa.Daca sunteti 100% decisi ca doriti sa inchiriati o masina, atunci rezervarea preplatita poate fi extrem de avantajoasa. 20% din pretul total de inchiriere este o reducere de luat in considerare.Este o situatie in care ambele parti castiga: dumneavoastra platiti mai putin pentru inchirierea masinii, iar firma de rent a car prin faptul ca are o rezervare ferma.