Vacanta pe cont propriu: Destinatii sigure in care e mai ieftin sa calatoresti singur

Cautarile de tipul "cele mai bune locuri pentru femeile care calatoresc singure", "cele mai bune tari pentru calatorii de unul singur" sau "cele mai bune destinatii de calatorit singur" au crescut in ultimul an cu aproximativ 50-80% *.Probabil ai cochetat cu ideea de a-ti face bagajul si a porni la drum singur, fie de ziua ta, fie pentru ca ai fost promovat sau pentru ca iti doresti pur si simplu o schimbare. O calatorie de acest tip este posibila indiferent daca esti sau nu intr-o relatie.Pentru a incuraja romanii sa exploreze lumea pe cont propriu, echipa din spatele motorul gratuit de cautare pentru oferte de calatorie momondo.ro a selectat cele mai bune orase pentru calatorii singuri si dezvaluie cele mai bune recomandari pentru a profita din plin de o astfel de experienta.Primul pas in planificarea unei calatorii pe cont propriu ar trebui sa fie raspunsul la intrebarea "Cat de increzator sunt in timp ce calatoresc?" O destinatie mai apropiata de Romania - cum ar fi unul dintre orasele europene usor accesibile - este cea mai buna alegere pentru inceput, poate chiar o calatorie catre un oras deja vizitat anterior.Cei pentru care distantele mai mari nu reprezinta o piedica pot lua in considerare si alte destinatii. Factorul cheie ramane pregatirea in detaliu a calatoriei, inclusiv verificarea mijloacelor de transport de la aeroport si cea mai usoara cale de a ajunge la locul de cazare.Siguranta este un factor major atunci cand oamenii se tem de o calatorie de unul singur.Solutia in acest caz este de a te informa cat mai bine despre destinatia pe care intentionezi sa o vizitezi: ce comportamente sunt recomandate, care sunt mijloacele de transport la fata locului sau ce alte reguli nescrise trebuie avute in vedere.Inainte de a porni la drum de unul singur este intotdeauna bine sa iti informezi familia si prietenii despre traseul pe care il urmezi. Dar sentimentul de siguranta nu sta doar in cum te organizezi propriu-zis, el tine totodata de gandurile cu care pleci la drum. Cateva idei in plus in acest sens ti-ar putea creste nivelul de incredere si de motivatie pentru o calatorie de unul singur.De cele mai multe ori calatorii pe cont propriu se confrunta cu dificultati in gasirea unui hotel pentru cazare la preturi accesibile - adesea, ei trebuie sa stea intr-o camera dubla, platind exact acelasi pret pe care il vor plati doi calatori.De aceea, momondo.ro a verificat in ce orase camerele single sunt mai putin costisitoare decat cele duble.Conform datelor analizei, romanii pot economisi pana la 93% din costurile medii de cazare daca isi planifica cu atentie sederea. Cea mai mare economie la cazare la un hotel poate fi facuta in Denpasar, unde camera single costa in medie 27 de euro, economisind pana la 93% fata de pretul mediu al unei camere duble in acest oras.De asemenea, Agadir pare a fi o destinatie de nadejde pentru un calator singur, deoarece camera single este in medie cu 88% mai ieftina decat cea dubla. Lista celor mai bune trei orase pentru o calatorie de unul singur este completata de un alt loc exotic - alegerea unei camere single fata de o una dubla in Male va permite calatorilor singuri sa economiseasca in medie 81% din pret.Romanii au in plan sa plece la drum pe cont propriu au la dispozitie numeroase destinatii interesante, inclusiv orase europene precum Luqa sau Ibiza.Exista, totodata, locuri in care calatorii pe cont propriu din Romania ar trebui sa aleaga o camera dubla pentru ca poate fi chiar mai ieftina decat cea single. Printre orasele in care aceasta optiune este posibila se numara Edinburgh, Amsterdam si Varsovia, unde preturile medii ale camerei single sunt cu pana la 22% mai mari decat cele pentru o camera dubla.Avand detaliile administrative acoperite, calatorii ar trebui sa inceapa sa isi planifice timpul liber pe care il au la dispozitie la destinatie.Dincolo de excursii gratuite ghidate in jurul centrului orasului, oferite in toate destinatiile turistice principale, este bine sa planifici cateva activitati care se concentreze pe interesele si pasiunile tale.Nu este doar o mare oportunitate de a a te distra, dar si de a te intalni cu oameni care apreciaza lucruri similare si impreuna cu care ai putea socializa. Un exemplu de astfel de experienta ar putea fi ateliere de gatit locale sau un tur organizat despre vin. Te mai poate ajuta aplicatia gratuita momondo places care te ajuta sa selectezi cele mai interesante locuri de vizitat la destinatie.Un alt mod de a te bucura de vacanta este sa te relaxezi, iar masajul ar putea fi o experienta minunata, asa cum poate fi si o carte interesanta citita la o ceasca de cafea.Pentru a nu fi surprins de costurile unei astfel de placeri, momondo a inclus mai jos costurile estimative ale acestora.Cele mai scumpe servicii de spa pe care romanii le vor gasi sunt in Male, dar exista si locuri in care pot gasi preturi cu adevarat interesante. In Denpasar si Agadir preturile in medie sunt cele mai mici -- de 19 euro si, respectiv, 23 euro.In ceea ce priveste pretul pentru o cafea sau o masa la un restaurant ieftin, romanii nu ar trebui sa isi faca griji, preturile fiind similare cu cele din tara, arata analiza momondo."Pentru tot mai multi dintre noi, planificarea unei calatorii porneste de la o motivatie puternica - fie de a vizita un oras, de a descoperi sau trai experiente dintr-o anumita cultura pana la a ne deconecta de tot ce este familiar si a petrece mai mult timp cu noi insine.Pentru noi, la momondo, este prioritar sa ii inspiram pe cat mai multi calatori sa porneasca la drum in directia dorita.Din acest motiv lucram constant la serviciile noastre pe care ei le pot accesa gratuit, astfel incat sa aiba toate informatiile necesare atunci cand isi planifica propriile calatorii, ajutandu-i sa ia cele mai bune decizii.Observam, de asemenea, tendintele in materie de calatorii din acest an, printre care se numara calatoriile de unul singur, care pentru noi este un subiect foarte important pentru ca incurajeaza spiritul de calatorie liber, deschis, pe cont propriu, pe care dorim sa-l raspandim printre romani", a declarat Mircea Giurca, purtatorul de cuvant al momondo in Romania.