Afacerile, arta si turismul au facut la Iasi o casa buna... de 5 stele! #Interviu cu Dora Morhan, Pleiada Boutique Hotel

"Incerc sa le prioritizez, ca sa nu pierd esentialul si sa pastrez ceea ce conteaza. Pe de o parte, ma umplu cu energie buna din rolul de mama, care ma inspira in rolurile pe care le am dupa ce ies de pe usa casei, in societate. Intr-un fel, functionez foarte bine in toate aceste roluri, pentru ca imi formez si o retea de parteneri si oameni frumosi, cu care duc la capat proiectele mele de valoare", spuneDora Morhan a preluat recent conducerea Pleiada Boutique Hotel, cel mai luxos hotel din Iasi, caruia ii transfera zi de zi din rafinamentul innascut si know-how-ul pe care l-a dobandit in toti anii petrecuti in pozitii de management."Am avut diverse domenii in care am cautat sa ma dezvolt si sa dezvolt lucruri, afaceri in jurul meu. Am avut un internship pe 'Achizitii si fuziuni' la Bruxelles, care mi-a oferit foarte mult know-how, de care ma bucur si astazi in managementul pe care il fac la Pleiada Boutique Hotel", povesteste Dora Morhan, pentru Business24.A fost director executiv al unui cluster de constructii, a facut si face inca televiziune, iar de noua ani este profesor asociat al Universitatii Alexandru Ioan Cuza."O experienta profesionala inedita a fost cea din Opera Nationala Romana Iasi, unde am fost iremediabil sedusa de lumea lirica", recunoaste Dora Morhan.Acum, oaspetii Pleiada Boutique Hotel se pot bucura din plin de lumea operei iesene, deoarece hotelul este sponsorul principal al institutiei, iar prin parteneriat, le rezerva clientilor sai locuri speciale la spectacolele operei."De fapt, ii ducem de la hotel la opera in conditii de cinci stele", completeaza Dora Morhan.Pozitia de manager al celui mai luxos hotel din inima Moldovei aduce cu sine, bineinteles, si provocari."Provocarea vine din toate partile si aici ma refer la faptul ca un hotel de cinci stele trebuie sa fie pozitionat bine ca imagine la nivel national si international. Dincolo de acest aspect, imaginea impecabila trebuie sa fie in tandem cu serviciile impecabile. Este vorba despre multa dedicare, despre ceea ce nu se vede, dar conteaza enorm, si de investitii", explica directorul general Pleiada Boutique Hotel, intr-unPleiada Boutique Hotel propune celor care vin la Iasi rafinamentul, ospitalitatea si confortul unui hotel de cinci stele, un concept unic pentru capitala Moldovei.Vorbim aici de o atmosfera relaxanta si exclusivista, care transforma orice sejur intr-o incantatoare poveste in care sa tot ramai." reprezinta viziunea speciala de la care am pornit atunci cand am gandit mixul modern de eleganta, intimitate si bun gust care defineste designul fiecarei camere in parte.Apa, aerul, lumina, lemnul, focul si pamantul primesc o interpretare inovatoare, fiind elementele care au stat la baza unui concept original in amenajarea hotelului.Dincolo de atmosfera din hotel, ne place sa le oferim oaspetilor nostri o experienta culturala a Iasiului prin invitatiile pe care le oferim la spectacolele Operei Nationale Romane Iasi, prin tururile personalizate si prin degustari speciale.Apoi, daca pasesc in Pleiada SPA, nu mai avem nevoie nici de cuvinte.Oaspetii nostri sunt din toate domeniile, din tara si din strainatate, oameni care vor sa imbine turismul de business cu cel de relaxare si cel cultural.Cei care vin la noi aleg sa se bucure de conditii de cinci stele, fie ca vorbim de cazare, fie ca vorbim de restaurant sau SPA.Preluam mult din grijile oaspetilor si ne facem indispensabili, astfel ca ne aleg de fiecare data cand revin la Iasi.Avand in vedere ca avem un oras in plina dezvoltare, ne dam seama ca exigentele trebuie sa fie la cel mai inalt nivel.Turismul din zona Moldovei se dezvolta, mai ales prin cei cu initiativa si cu dorinta de a le arata strainilor si alte parti, cu poveste, cu istorie, dar si cu ceva de oferit in sensul unor experiente.Ne place sa credem ca usor, usor ne includem in reteaua celor care promoveaza turismul in si pentru zona Moldovei. Cand promovam Pleiada, promovam, de fapt, Iasiul si regiunea Moldovei. Ne place sa promovam locurile care ne duc imaginea si peste hotare, locurile de legenda, pline de istorie si oamenii care n-au uitat cum se fac lucrurile cu pasiune.Cred ca tocmai acea retea puternica de parteneri despre care vorbeam, care sa vina cu initiative pe care sa le sustina, sa le exporte si sa aduca strainii in zona noastra. Un circuit integrat, in care sa regasim confortul si relaxarea de care ne bucuram atunci cand mergem in vacante prin alte tari.Cred ca infrastructura este cea care ne priveaza de multe realizari in turism. De altfel, nu ducem lipsa de creativitate si de implicare.Inseamna ca trebuie sa ne asiguram incontinuu ca pozitia noastra este la inaltime si ne place sa facem asta cu fiecare oaspete in parte. Mai inseamna ca implicarea noastra in viata orasului si in planurie turistice este foarte vie.Mereu este loc de mai multe investitii si ne bucura daca acest lucru creste zona turismului si ii face pe cei din strainatate sa vina si la Iasi, sa viziteze, sa cunoasca si sa se relaxeze.Investitiile de la Pleiada se fac zilnic, dar daca vorbim despre cele pe termen lung, atunci o sa ma refer la ridicarea si schimbarea standardelor de cinci stele. Ne place sa spunem ca avem cinci stele, dar ca oferim experiente de mii de stele.