ANSVSA a aplicat amenzi de peste 19.000 de lei pe litoral, in ultima saptamana

Conform datelor citate, in intervalul mentionat, inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2018, au verificat 177 de unitati, respectiv 70 de restaurante, patru pizzerii, 7 cantine, 21 de unitati tip fast-food, cinci braserii, 15 unitati tip bufet, noua baruri, trei snack - baruri, doua cafe - baruri, 24 de magazine alimentare, noua laboratoare de cofetarie/ patiserie, o rulota, doua tonete de inghetata, doua supermarketuri si doua unitati de produse congelate.In urma acestor controale s-au constatat deficiente cu privire la: manipularea necorespunzatoare a produselor alimentare;comercializarea directa catre consumatorul final a produselor alimentare in spatii neaprobate sanitar veterinar; conditii necorespunzatoare de igiena in spatiile de productie; depozitarea necorespunzatoare a produselor alimentare.Pentru abaterile de la legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, trei restaurante, patru unitati tip fast-food, trei baruri si un laborator cofetarie/patiserie au fost sanctionate contraventional, cu amenzi in valoare de 19.200 de lei.De asemenea ANSVSA, prin intermediul DSVSA Constanta, pune la dispozitia celor interesati numarul de telefon al Comandamentului Sezon Estival: 0786 577 007, unde se pot face sesizari, sau se pot obtine informatii referitoare la diferite aspecte din domeniul sigurantei alimentelor.Acest numar va functiona in paralel cu numarul Call - Center-ului ANSVSA: 0800.826.787, apelabil gratuit, din orice retea de telefonie.DSVSA Constanta pune la dispozitia turistilor, pe site-ul institutiei, un modul dedicat Comandamentului Sezon Estival 2018 (http://constanta.dsvsa.ro/comunicare/comandament-sezon-estival/), unde se pot gasi recomandari si informatii utile.Unitatile aflate pe litoral sunt supravegheate si verificate permanent de catre inspectorii sanitari veterinari din cadrul Comandamentului Sezon Estival 2018.