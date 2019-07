Cauti o cazare aparte? Iata cateva hoteluri inteligente din intreaga lume

Pentru ca, nu-i asa, acum ca ne putem conecta la tehnologii inteligente in propriile case, incepem sa ne asteptam la acelasi lucru atunci cand ne cazam intr-un hotel.Mai jos poti vedea sapte hoteluri din intreaga lume unde poti gasi tehnologii impresionante.Yotel se afla la doar trei strazi distanta de Times Square din New York. Tehnologia din interiorul camerelor Yotel care au un aspect impecabil include un SmartBed care trece de la canapea la un pat imens doar prin apasarea unui buton. Sistemul sau de divertisment este de asemenea, cuplat cu un film special de 30 de minute numit Yawn care este conceput pentru a te ajuta sa dormi.Punctul vizual al tehnologiei inteligente a lui Yotel se afla chiar din hol. Exista un brat robotic care poate stoca bagajele oaspetilor pe un perete mare compartimentat. Acest brat se afla in acest hotel chiar din anul 2011. Yotel NY utilizeaza si sisteme inteligente de check-in pentru a reduce numarul de personal necesar.Wynn este unul dintre cele mai renumite hoteluri de pe Las Vegas. Un monolit de aur urias, cu peste 4700 de camere reprezinta o viziune mai clasica asupra a ceea ce este Las Vegas. Si da, Las Vegas este atat de incantator incat poate face ca un turn de aur sa arate intr-un mod clasic.In 2016, hotelul a anuntat ca va pune un Echo Amazon in toate camerele sale, pentru a va permite sa controlati elemente precum iluminatul si televizorul. In mod normal, ne gandim la un Echo ca ceva profund legat de conturile noastre Amazon. Dar ele pot fi de asemenea folosite atunci cand sunt combinate cu software suplimentar. Amazon a lucrat cu o companie numita Volara pentru a obtine acest sistem gata de utilizare in camerele hotelului.Acesta nu este doar un hotel de lux pe care il ai in minte atunci cand te gandiesti la un hotel inteligent cu tehnologie la fel ca si alte case inteligente. Orasul Amsterdam este mult mai practic decat atat. Cand faci check-in in acest hotel aveti acces la o aplicatie telefonica care va permite sa modificati culoarea luminii inteligente din camere. Puteti obtine chiar si o trezire bazata pe lumina. Nu este nevoie sa suni la receptie, ci doar sa folosesti functiile din aplicatie.Aloft Cupertino, situata la doar 10 minute de mers pe jos de campusul Infinite Loop al Apple, este un hotel care utilizeaza un robot numit Botlr pentru a lua comenzi de room service direct din camera. Acesta poate sa foloseasca liftul si sa astepte cu rabdare in afara camerei. Robotul este facut de o companie numita Savioke si in schimbul serviciului sau doar cere o evaluare a stelelor pe interfata de tableta si nu o suma de banii. Poti gasi, de asemenea, roboti similari in jurul hotelului M Social din Singapore, unde un tip atat de mic nu se numeste Aura. Aloft Cupertino utilizeaza sistemul SPG Keyless, care permite sa iti deschizi camera cu ajutorul unei aplicatii iPhone sau Android, mai degraba decat cu o cartela cu cheie.Marriott este unul dintre cele mai mari lanturi hoteliere din lume. Cu toate acestea, a aparut ceva putin ciudat intr-unul din hotelurile sale din Irvine California: un dus inteligent. O parte din sticla usii de dus poate fi folosita ca o suprafata de infrumusetare.Hotelul The Arcade din Amsterdam are sapte camere proiectate sa doarma pana la patru persoane, fiecare folosindu-se de GeForce Now cu o caseta TV Nvidia Shield (care permite acum sa gestioneze comenzile Google Assistant) pentru a va permite sa derulati jocuri high-end prin intermediul conexiunii la internet de 1GB a hotelului.In functie de dimensiunea camerei, ai la dispozitie unul sau doua televizoare montate pe perete si suficiente casti pentru jocuri Sennheiser. Hotelul are, de asemenea, o sala de jocuri de 25mp cu sase statii de jocuri MSI de ultima generatie, toate cele trei console actuale si chiar o zona HTC Vive VR.In acest hotel exista o recunoastere reala a vocii si a imaginilor de scanare a fetei. Sau folosind o interfata de tableta fara fata cum ar fi auto-check-in la un aeroport. Henn Ha utilizeaza, de asemenea, roboti pentru room service si pentru a lua bagaje in camere.