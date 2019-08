Cele mai vizitate capitale din lume in 2019

Echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a studiat cautarile de hoteluri din 143 de orase-capitala din intreaga lume pentru a afla care sunt locatiile care atrag cei mai multi turisti si unde ar trebui sa se astepte la cele mai mari si cele mai mici preturi pentru cazare.Cea mai cautata capitala este Londra, metropola Marii Britanii, urmata de Paris si Amsterdam.Orasele europene domina clasamentul, ocupand primele 7 pozitii in ierarhia atragerii turistilor. Istoria bogata, bogatiile naturale, nivelul de trai, sau normele de igiena specifice statelor din vestul continentului contribuie impreuna la dezvoltarea industriei turismului.Intre capitalele tarilor europene Bucuresti ocupa locul 28, fiind intrecut de Belfast (Irlanda de Nord), Cardiff (Tara Galilor) si Riga (Letonia).La nivel mondial, capitala tarii noastre se afla pe locul 61, depasind Tbilisi, capitala Georgiei, dar atragand mai putini turisti decat Beirut (locul 60) sau Jakarta (locul 59).Primele 10 pozitii din clasamentul tarilor atractive de pe mapamond si media preturilor pentru o noapte de cazare:Londra (182 EUR)Paris (166 EUR)Amsterdam (189 EUR)Roma (104 EUR)Berlin (112 EUR)Madrid (116 EUR)Praga (112 EUR)Tokyo (143 EUR)Copenhaga (194 EUR)Bangkok (94 EUR)Turistii sunt atrasi si de preturile reduse care pot spori valoarea bugetului lor. Printre cele 5 orase cu media preturilor hotelurilor cea mai mica sunt si capitale vizitate de turisti romani din ce in ce mai mult in ultimii ani: Vientiane (Laos) si Phnom Penh (Cambodgia) . Dintre cele europene, cele mai accesibile din punctul de vedere al costurilor cazarii sunt Ankara (51 EUR/noapte), Kiev (58 EUR/noapte) si Chisinau (64 EUR/noapte).Pretul mediu al unei nopti de cazare in Bucuresti in 2019 este de 84 EUR, astfel tara noastra se claseaza pe locul 30 al celor mai ieftine capitale din lume, fiind putin mai accesibila decat Buenos Aires (85 EUR/noapte) dar mai scumpa decat Minsk (80 EUR/noapte) sau Moscova (77.5 EUR/noapte).Cele mai scumpe orase analizate sunt Monaco (415 EUR/noapte), Nassau - Bahamas (337 EUR/noapte) si Victoria - Seychelles (279 EUR/noapte) .