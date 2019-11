Chinezii vor prelua unul din cele mai cunoscute lanturi hoteliere de lux din Germania

Huazhu, deja al cincilea mare grup hotelier global in functie de capitalizare bursiera, va plati 700 milioane euro in numerar pentru Steigenberger, firma mama care detine grupul hotelier Deutsche Hospitality. Aceasta suma evalueaza Deutsche Hospitality, grup ce detine marcile MAXX by Steigenberger, Jaz in the City, IntercityHotels si Zleep, undeva la de 17-18 ori profitul operational pe 2019.Rivalii Marriott, Hilton, Accor, InterContinental si Hyatt sunt evaluati undeva la de 11-14 ori profitul operational pentru urmatoarele 12 luni, in timp ce grupurile hoteliere chineze China International Travel si Huazhu sunt evaluate la de 20 de ori profitul operational pe 2019.Huazhu are deja peste 5.000 de hoteluri si intentioneaza sa deschida 1.000 de hoteluri in fiecare an. Comparativ, Deutsche Hospitality opereaza 118 de hoteluri si in prezent are 36 de hoteluri in dezvoltare, cu accent pe Europa. Grupul german si-a propus sa ajunga la 250 de hoteluri in 2024."Cu ajutorul Huazhu, acest lucru se va intampla mai repede decat 2024", a declarat directorul general de la Huazhu, Jenny Zhang, care a adaugat ca patru din cele cinci marci de hoteluri din portofoliul Deutsche Hospitality vor fi lansate pe piata din China.Huazhu a preluat Deutsche Hospitality de la antreprenorul egiptean in turism Hamed El Chiaty, care la randul sau l-a cumparat de la familia Steigenberger in 2009.