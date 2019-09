Colapsul Thomas Cook loveste Grecia: pierderi de multe milioane de euro

Aproximativ 50.000 de turisti, in principal turisti britanici, au ramas blocati in Grecia, in principal pe insule, a declarat ministrul elen al Turismului, Charis Theocharis pentru postul de televiziune Skai, adaugand ca in prezent sunt luate masuri impreuna cu autoritatile britanice pentru a-i repatria pe turisti. "Vom avea 22.000 de clienti ai Thomas Cook care vor pleca in zilele urmatoare", a spus Theocharis.cea mai mare si mai sudica insula din Grecia. Proprietarii de hoteluri au fost instruiti sa-i sfatuiasca pe clienti sa nu se grabeasca spre aeroporturi, a informat Skai.Insa hotelierii greci sunt ingrijorati cand vine vorba de platile datorate de Thomas Cook."Vor fi consecinte", a spus Charis Theocharis, adaugand ca Ministerul Turismului din Grecia lucreaza la un plan pentru compensarea pierderilor financiare.Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firma de turism din lume, a anuntat luni intrarea in faliment dupa ce a esuat in cursul weekendului sa gaseasca fondurile necesare pentru supravietuire si va intra in "lichidare imediata"."Este un cutremur de magnitudinea 7 grade iar tsunami-ul abia urmeaza", a declarat presedintele agentiilor de turism din insula Creta, Michalis Vlatakis. Potrivit acestuia,iar numai in acest an touroperatorul britanic a adus 400.000 de turisti in Creta, dintre care 20.000 sunt in continuare pe insula.La randul sau, presedintele Federatiei hotelierilor din Grecia, Grigoris Tassios, a spus ca falimentul Thomas Cook va da o lovitura serioasa hotelierilor, in conditiile in care multe pachete de vacante nu au fost platite in avans. "Situatia este dificila. Nu afecteaza numai turisti britanici dar si de alte nationalitati", a spus Grigoris Tassios.Potrivit acestuia, multe hoteluri se asteapta sa inregistreze pierderi de pe urma pachetelor de vacanta din ultimele doua luni, ceea ce inseamna "multe milioane de euro"."Pana in data de 15 octombrie aveam un grad mare de ocupare, astfel ca vom suferi pierderi si de pe acest segment", a apreciat Tassios.Grecia este puternic dependenta de turism, sector care genereaza 23% din Produsul Intern Brut al Greciei. Anul trecut, Grecia a inregistrat un numar record de 33 milioane de turisti.