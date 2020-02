Courtyard Bucharest Floreasca: 80% dintre clienti sunt din segmentul corporate

Despre Courtyard by Marriott

Courtyard Bucharest Floreasca, cea mai recenta investitie lansata de Grupul Apex Alliance in Romania, a incheiat primele trei luni pe piata in forta, cu un grad de ocupare ce a depasit adesea 95%, cu o scadere organica doar in perioada sarbatorilor de iarna.Pretul mediu pentru o noapte de cazare a fost de peste 80 euro, iar media sederii s-a apropiat de doua nopti. Cei mai multi clienti ai hotelului din zona de business a Bucurestiului sunt asa numitii clienti "corporate" (80%), insa si segmentul clientilor din zona leisure a inceput sa creasca de la o luna la alta.", a declaratServiciile de cazare in cele 259 camere ale hotelului au generat anul trecut 80% din cifra de afaceri a hotelului, in timp ce restul de 20% reprezinta veniturile restaurantului cu filozofie nordica SOLT Dining si venituri din evenimente desfasurate in cele 7 sali de conferinta ale hotelului.Specificul zonei si al clientilor confirma gradul de ocupare mai ridicat din timpul saptamanii si mai redus in weekend insa si pe acest segment tendinta este de crestere.Astfel, o categorie de clienti care incepe sa capete constanta o reprezinta si cea a celor care se cazeaza la Courtyard Bucharest Floreasca pentru relaxare, desi sunt rezidenti in tara sau chiar in oras.Acestia fie doresc sa celebreze o ocazie speciala printr-o escapada urbana, fie doresc sa beneficieze de avantajele capitalei la final de saptamana (cluburi, oferta variata de shopping etc).", a mai precizat Adrian Adam.Pentru anul in curs, reprezentantii Courtyard Bucharest Floreasca estimeaza un grad de ocupare de cel putin 65%, cu varfuri in mijlocul saptamanii cand hotelul se ocupa la capacitate maxima.Concurenta este de luat in seama astfel incat inainte de cifre ne propunem sa fim competitivi in ceea ce priveste serviciile pe care le oferim si sa personalizam cat mai mult oferta.Piata hoteliera din Romania este intr-o continua dinamica, iar noi ne bazam pe faptul ca recomandarile clientilor genereaza deja un numar important de noi rezervari, a mai precizat Adrian Adam.Apex Alliance Hotel Management a deschis primul hotel Marriott din Romania sub brandul Courtyard in octombrie 2019. Prin prezenta in districtul de business al Capitalei, Apex Alliance Hotel Management isi consolideaza pozitia pe piata.Constructia hotelului a durat 3 ani, inclusiv partea de proiectare, iar investitia s-a ridicat la aproape 22,5 milioane de euro.Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca pune la dispozitia oaspetilor 259 de camere, dispuse pe 13 etaje, ce imbina confortul si functionalitatea intr-o ambianta moderna.Camerele sunt dotate cu birouri, sisteme de iluminat suplimentare si scaune ergonomice, ceea ce le transforma intr-un spatiu de lucru ideal. Hotelul dispune de asemenea de 7 sali de conferinta, ce pot gazdui in total 538 de persoane.Courtyard este cel mai extins brand din categoria Classic Select a portofoliului Marriott. Primul Courtyard a fost deschis in 1983 in Atlanta (SUA).De la lansare, Courtyard a fost pozitionat ca fiind primul hotel construit pentru cei care calatoresc in interes de afaceri. In prezent, sunt peste 1.000 de hoteluri Courtyard in mai mult de 50 de tari din intreaga lume.Mai multe detalii aici: https://courtyard.marriott.com/ Apex Alliance Hotel Management (AAHM) este un operator independent care se axeaza pe crearea si dezvoltarea de parteneriate de lunga durata cu investitori institutionali, detinatori de proprietati sau fonduri de investitii private, oferind, prin intermediul unei echipe de hotelieri pasionati si dedicati, servicii de management hotelurilor din portofoliu sau celor pe care urmeaza sa le detinaVizitati http://www.apexalliancehm.eu/ pentru mai multe informatii.