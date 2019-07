Hilton intentioneaza sa isi extinda oferta pe segmentul de lux

Marile lanturi hoteliere incearca sa isi extinda oferta pe segmentul de lux, in ideea de a atrage mai multi clienti din randul celor care calatoresc in scopuri de afaceri, membri ai programelor de fidelizare si persoane instarite, in special din China.Potrivit directorilor Hilton, in acest an grupul este pe cale sa deschida 11 noi hoteluri de lux sub marcile Waldorf Astoria, Conrad Hotels si LXR, un nou brand de lux pe care Hilton l-a lansat anul trecut. Acestea ar urma sa se adauge celor 65 de hoteluri de lux pe care grupul le detine deja, precum si celor peste 30 de hoteluri de lux pe care intentioneaza sa le deschida in perioada 2020-2025.Comparativ, principalii rivali au o prezenta mult mai mare pe segmentul de lux. Marriott International Inc. are aproximativ 410 de hoteluri de lux si alte 190 pe cale sa fie lansate sub cele sapte marci ale grupului precum JW Marriott si Ritz-Carlton. De asemenea, InterContinental Hotels Group PLC are deja 296 de hoteluri de lux si alte 109 urmeaza sa fie deschise sub cele patru mari, inclusiv InterContinental si Kimpton. In sfarsit, Hyatt Hotels Corp. opereaza peste 130 de hoteluri de lux si intentioneaza sa adauge alte 80 de hoteluri sub cele cinci marci, care includ Grand Hyatt si Park Hyatt."Am intrat putin mai tarziu in cursa. Portofoliul nostru este foarte tanar, omogen si nu avem probleme ce tin de trecut. Acest lucru este un avantaj pentru un nou venit", a declarat Martin Rinck, vicepresedinte la Hilton.Avutia globala a gospodariilor este prognozata sa se extinda cu aproximativ 26% pana la 400.000 de miliarde de dolari in 2023, potrivit celor mai recente estimari ale Credit Suisse. In aceeasi perioada, numarul milionarilor este prognozat sa ajunga la 55 de milioane de persoane, in crestere de la 42,2 milioane de persoane la mijlocul lui 2018.Potrivit lui Martin Rinck, proprietatile de lux sunt un element important al programului de fidelizare. "Orice face parte dintr-un program de fidelizare Hilton cauta oportunitatea de a-si folosi punctele pentru proprietati si resort-uri de lux", a spus Rinck.Analistii de la GlobalData estimeaza ca numarul hotelurilor de lux ar urma sa inregistreze o crestere anuala de 3,6% intre 2019 si 2022. In plus, cererea clientilor pentru hoteluri de lux a fost mai volatila in perioadele de incetinire economica, care determina clientii proprietatilor de lux sa reduca cheltuielile.Cu toate acestea, grupul Hilton nu este ingrijorat ca incetinirea economica ar putea sa ii afecteze expansiunea pe segmentul de lux. Martin Rinck sustine ca piata hoteliera are nevoie de oferta suplimentara pe segmentul de lux iar Hilton are contracte de management si de proprietate care se intind de la 30 pana la 100 de ani."Suntem in aceasta afacere pe termen lung", a spus Martin Rinck.Hilton Worldwide este un grup care reuneste 13 branduri, precum Waldorf Astoria, DoubleTree, Conrad Hotels & Resorts, Curio, Homewood Suites, Hampton Inn si Hilton. Prezent in 104 de tari, inclusiv in Romania, Hilton Worldwide are peste 4.700 de hoteluri si proprietati, cu peste 775.000 de camere.