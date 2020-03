Hotelierii de pe litoral cer ajutor Guvernului

Potrivit unui comunicat al Organizatiei Patronale Mamaia - Constanta transmis miercuri AGERPRES, printre masurile de salvare solicitate se numara: exceptarea de la plata taxelor si a impozitului pe salarii in perioada 1 martie - 30 iunie 2020, amanarea platii impozitelor si taxelor locale pentru operatorii din turism si servicii aferente primului semestru din 2020, pentru o perioada de 6 luni, fara penalizari si dobanzi, prelungirea termenelor de plata privind impozitele si contributiile sociale de la 1 iulie la 31 decembrie si oferirea imediata a voucherelor de vacanta si acordarea de subventii pentru plata salariilor.Reprezentantii organizatiei sustin ca pandemia de coronavirus, tinuta deocamdata sub control in Romania, afecteaza deja grav operatorii economici din turism si servicii, acestia confruntandu-se cu diminuarea sau chiar blocajul activitatii, reducerea cererii, inchiderea restaurantelor, cafenelelor si barurilor, inchiderea cluburilor si centrelor de agrement."Aceasta situatie determina scaderea masiva a incasarilor pentru urmatorul trimestru, cel putin, si, implicit, o scadere importanta a veniturilor pentru intreaga perioada a anului 2020. Insa, in acelasi timp, suntem nevoiti sa sustinem cheltuieli considerabile generate, in special, de salariile angajatilor (contractele de munca si impozitele si taxele aferente acestora), astfel ca pierderile fiscale sunt inevitabile. In acest context, operatorii economici din turism se vor confrunta cu o situatie de blocaj economic, care va afecta in mod grav posibilitatea de mentinere in plata a resursei umane existente, a achitarii impozitelor si taxelor locale, imposibilitatea achitarii ratelor la credite etc.", a declarat Anca Nedea, directorul executiv al Organizatiei Patronale Mamaia Constanta.Avand in vedere aceste circumstante, toate patronatele din turism de pe litoral (Organizatia Patronala Mamaia Constanta, Organizatia Patronala Eforie, Patronatul Ion Movila Eforie-Techirghiol, Organizatia Patronala Mangalia, Organizatia de Management al Destinatiei Turistice Mangalia si statiuni, membre ale Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc), dar si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania, au trimis marti o adresa catre Ministerul Economiei, in care propun o serie de masuri care ar avea rolul sa salveze operatorii din industria turismului si a serviciilor.Astfel, in cazul scutirii de taxe si impozite patronatele din turism cer exceptarea de la plata a contributiilor sociale obligatorii, a impozitului pe salarii, in perioada 1 martie - 30 iunie 2020; amanarea platii impozitelor si taxelor locale a operatorilor din turism si servicii aferente primului semestru din 2020, pentru o perioada de 6 luni, fara penalizari si dobanzi; oferirea de alte facilitati fiscale, prin prelungirea termenelor de plata privind impozitele si contributiile sociale de la 1 iulie la 31 decembrie a.c.; utilizarea de instrumente financiare facile pentru a asigura lichiditatile necesare sustinerii activitatii din turism si pentru a furniza capital de lucru, prin utilizarea ajutoarelor de stat, luand in considerare reglementarile de minimis sau schemele de salvare si restructurare.De asemenea, patronatele solicita modificarea legislatiei muncii privind munca temporara sau munca de acasa, plata imediata a datoriilor statului catre operatorii din turism, precum TVA si plata contributiilor aferente concediilor medicale de recuperat de catre angajator.Organizatiile patronale din turism vor ca autoritatile sa asigure un fond de urgenta pentru finantarea creditarii operatorilor din turism prin sustinerea dobanzilor din bugetul statului si sa aloce fonduri pentru furnizarea de capital de lucru operatorilor din turism.Nu in ultimul rand, ei cer oferirea imediata a voucherelor de vacanta, acordarea de subventii pentru plata salariilor, garantii de creditare temporara si tintite pentru necesitatile de lichiditate pe termen scurt si extinderea scadentelor imprumuturilor sau orice alte instrumente de politica fiscala menite sa atenueze impactul economic al crizei economice cauzate de efectele coronavirusului."Industria ospitalitatii de litoral (turism si servicii conexe) este cea mai afectata de o puternica sezonalitate (vorbim de numai 3 luni de sezon, cel mult) si de 9 luni de extrasezon", mai spun reprezentantii Organizatiei Patronale Mamaia - Constanta.Potrivit sursei citate, Uniunea Europeana a luat deja in discutie posibilitatea unui pachet comun de stimulare fiscala pentru a impulsiona economia si a evita o recesiune. Astfel, Italia a anuntat o serie de masuri pentru diminuarea impactului economic, precum: suspendarea obligativitatii platii facturilor pentru utilitati, taxe si ipoteci, suspendarea ratelor la creditele imobiliare, extinderea termenelor limita pentru plata taxelor de catre companiile din zonele afectate. De asemenea, a anuntat un fond suplimentar de salarii pentru a-i sprijini pe angajatii concediati din cauza carantinei si a restrictiilor de calatorie, iar Portugalia a adoptat o lege speciala pentru suspendarea temporara a contractelor de munca pentru firmele care au inregistrat scaderi ale vanzarilor cu 40%, in ultimele trei luni, in comparatie cu anul trecut. De asemenea, s-a luat decizia ca angajatii afectati sa primeasca 2/3 din salariu, adica cel mult 1.905 euro, dintre care 70% sunt platiti de stat, iar restul de angajatori.Totodata s-a deschis o linie de credit guvernamentala de 200 milioane de euro pentru firmele a caror cifra de afaceri a scazut cu peste 20% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Alte masuri se refera la amanarea platii unor taxe si decontarea de catre stat a sumelor platite de catre firme la evenimentele care s-au anulat din cauza pandemiei. Coreea de Sud a introdus subventii pentru salarii, in cazul micilor comercianti, si a majorat indemnizatia pentru cei care isi cauta un loc de munca sau sunt ingrijiti la domiciliu, iar China a renuntat temporar la contributiile pentru asigurari sociale platite de companii.