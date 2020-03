Restaurantele au incasari cu pana la 80% mai mici si trec la concedieri

patronat:

"La restaurante, din punct de vedere al afacerilor, incasarile, depinde de la zona la zona, au evoluat cu minus intre 20 si 80%, si sunt restaurante sau evenimente care se bazau pe turisti, restaurante sau evenimente care se bazau pe cladirile de birouri, restaurante sau evenimente care sunt in zonele de tranzit. Situatia este deosebit de grea pentru operatori si gandul nostru este de a pastra forta de munca fara a fi nevoiti sa luam masuri in acest sens. (...) Exista din pacate situatii in care oamenii au luat masuri de concediere a anumitor colegi", a declarat Daniel Mischie.Presedintele HORA a apreciat ca in cazul cresterii numarului de imbolnaviri, comenzile in restaurante vor continua sa scada."Daca situatia ramane ca astazi, evident ca lumea in continuare isi va urma cursul normal si va manca in continuare, drept urmare oamenii vor comanda, si exista astazi o incalzire a comenzilor de pe platforme. Dar as vrea sa fim constienti ca noi ne aflam doar la primul inel, deci situatia se va accentua un pic. Informatiile spun ca in momentul in care situatia devine destul de agresiva, toate comenzile scad, oamenii se conserva, toata lumea se va restrange", a afirmat Daniel Mischie.Reprezentantul patronatelor din domeniul restaurantelor a cerut Guvernului transformarea unei parti a fondurilor europene in linii de credit accesibile pentru industria restaurantelor si a turismului."Cel mai important lucru si foarte greu este ca in urma fondurilor care sunt alocate de UE, a fondurilor care nu mai sunt cheltuite datorita faptului ca evenimentele, targurile, expozitiile, nu se mai intampla, pentru aceste fonduri sa se creeze un fond gestionat de Trezorerie, de CEC, de o alta banca, in asa fel incat colegii nostri sa poata accesa linii de credit cu care sa-si ajute afacerile. Obiectivul nostru este pastrarea afacerilor pe care le avem, impreuna cu colegii nostri angajati", a mentionat Daniel Mischie.In contextul in care turismul si restaurantele sunt grav afectate economic de criza coronavirus, patronatele din cele doua domenii au transmis, miercuri, mai multe solicitari Guvernului: scutirea celor doua industrii de la plata taxelor pe salarii pentru lunile martie, aprilie si mai, cu posibilitatea prelungirii la 6 luni in cazul extinderii crizei; amanarea platii TVA si a taxelor locale aferente primului semestru din 2020 pentru o perioada de 6 luni, fara penalizari si dobanzi, ca si forma de creditare cu dobanda zero a industriei turismului; plata imediata a datoriilor statului catre operatorii de turism - plata contributiilor aferente concediilor medicale de recuperat de catre angajator, plata TVA de recuperat, ca si platile facturilor de prestari servicii pe care diverse institutii ale statului le au de facut catre operatorii de turism; asigurarea unui fond de urgenta pentru finantarea creditarii operatorilor din turism prin sustinerea dobanzilor din bugetul statului.