InterContinental Hotels Group aduce Holiday Inn in Romania

Hotelul se va deschide in toamna / iarna a acestui an si va avea 102 camere, fiind dezvoltat de catre De Silva Group in baza unui acord de franciza, pentru prima oara cu partenerul IHG.Holiday Inn Bucharest Times va dispune de o locatie excelenta in centrul orasului, la 1 km. de Bulevardul Unirii si de Stadionul National si la o scurta calatorie cu metroul spre principalele zone de business ale Bucurestiului.Anuntul este un pas strategic important in cresterea prezentei IHG in Romania, marcand prima semnare in tara din ultimii 20 de ani si alaturandu-se celor doua hoteluri deja deschise: InterContinental Bucuresti si Crowne Plaza Bucuresti.Al saselea oras ca marime din Uniunea Europeana, Bucurestiul a inregistrat una dintre cele mai rapide rate de crestere a sejururilor turistice in Europa, aratand un potential interesant pentru extinderea unor marci cunoscute si indragite precum Holiday Inn.Miguel Martins, Director de Dezvoltare pentru Europa de Est si Turcia, IHG, a declarat: "Virgil Calina, CEO al grupului De Silva, a adaugat: "Hotelul va dispune de conceptul Holiday Inn's Open Lobby. Acesta transforma traditionalul hol al hotelului intr-un spatiu ce combina receptia, restaurantul, barul, lounge-ul si centrul de afaceri intr-un singur spatiu deschis, cu un design contemporan.Brandul Holiday Inn este unul dintre cele mai recunoscute marci hoteliere de pe glob si unul dintre cele mai mari branduri din portofoliul in curs de dezvoltare al IHG, oferind servicii calde si prietenoase incepand cu 1952.Pentru proprietari, brandul ofera posibilitatea de a genera profituri mai mari, furnizand servicii de inalta calitate pentru turismul de afaceri, avand sisteme recunoscute pentru: gestionarea veniturilor, capacitati tehnologice si IHG Rewards Club, unul dintre cele mai mari programe de loialitate hoteliera din lume.