Marriott vrea sa deschida peste 1.700 de hoteluri pana in 2021

Cu ocazia unei intalniri cu investitorii, Marriott a informat ca pana in 2021 va adauga la portofoliul sau intre 275.000 si 295.000 de camere de hotel, ceea ce ii va permite sa isi sporeasca veniturile cu 400 milioane de dolari in 2021.De asemenea, compania a prognozat un profit net cuprins intre 7,65 si 8,50 dolari pe actiune in anul 2021, peste estimarile analistilor.Tot in urmatorii trei ani, Marriott intentioneaza sa plateasca dividende cuprinse intre 1,9 si 2 miliarde de dolari si sa rascumpere actiuni cu o valoare cuprinsa intre 7,6 si 9 miliarde de dolari.Acest plan pentru urmatorii trei ani vine dupa ce luna trecuta Marriott a publicat rezultate pentru 2018 sub estimarile analistilor, compania dand vina pe cererea slaba inregistrata in America de Nord, principala sa piata.Tot in 2018, Marriott a fost victima unui atac informatic care a vizat informatiile a circa 500 de milioane de clienti.Directorul general de la Marriott, Arne Sorenson si-a cerut scuze pentru acest atac in fata Senatului SUA si a promis sa protejeze mai bine compania impotriva viitoarelor atacuri.Grupul Marriott are un portofoliu compus din peste 20 de marci de hoteluri printre care Courtyard, Fairfield Inn, Ritz - Carlton, Bulgari Hotels si JW Marriott Hotels.In Romania, JW Marriott Bucharest Grand Hotel este un hotel de cinci stele din Bucuresti, deschis in anul 1999.