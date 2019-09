Mutarea inceperii scolii a afectat numarul rezervarilor hoteliere in luna septembrie

Astfel, daca in mod traditional scoala incepe in a treia saptamana a lunii septembrie, in 2019 scoala a inceput pe 9 septembrie fapt ce a determinat turistii romani sa renunte la planurile de vacanta pentru a doua saptamana a lunii Septembrie, se arata intr-un comunicat lansat de platforma de rezervari Travelminit.ro.Anul acesta cea mai aglomerata perioada din punctul de vedere al rezervarilor hoteliere din luna Septembrie a fost chiar prima saptamana, cand platforma Travelminit.ro a inregistrat peste 20.000 de innoptari.Cele mai solicitate regiuni turistice din Romania in aceasta perioada sunt zonele montane (Brasov si Valea Prahovei), zona Transilvaniei (Sibiu, Sighisoara), statiunile balneo climaterice (Sovata, Baile Felix, Baile Herculane) dar si statiunile de pe litoralul romanesc: Mamaia si Eforie Nord fiind in topul preferintelor turistilor romani.Incepand cu a doua saptamana a lunii septembrie, numarul rezervarilor scade cu pana la 66%, cele mai putine rezervari fiind inregistrate in ultima saptamana a lunii septembrie, cand se depasesc cu putin 7500 de innoptari.Trendul a fost similar si anul trecut, diferenta fiind ca romanii au mai calatorit in numar destul de mare si in a doua saptamana a lunii septembrie, inregistrandu-se un declin de aproximativ 30% fata de prima saptamana.In ciuda pretului vacantelor cu pana la 20% mai mic in luna septembrie fata de luna august, familiile evita sa mai calatoreasca dupa inceperea scolii. Familiile au rezervat cu pana la 85% mai putine innoptari decat in prima saptamana a lunii septembrie, majoritatea rezervarilor fiind concentrate in weekend.Pretul mediu al unei vacante in luna septembrie este de 172 euro fata de 204 euro in luna august.Travelminit.ro este unul dintre cei mai mari jucatori pe piata rezervarilor hoteliere din Romania care accepta si plata prin vouchere de vacanta. Oferta Travelminit.ro contine 3.500 de proprietati din Romania, printre care hoteluri, pensiuni, apartamente, case de oaspeti, cabane si campinguri din toate regiunile tarii. Platforma a inregistrat 8 milioane de vizitatori in anul 2018 si valoarea totala a rezervarilor din anul 2018 a fost de 6 milioane de euro.