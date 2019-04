Ospitalitatea romaneasca, o industrie de 3 miliarde de euro cu un deficit de peste 50.000 de angajati

"Avem ani foarte buni si ne-am strans aici, nucleul industriei de restaurante, freelanceri, vloggeri, bloggeri, furnizori de materii prime, de servicii, lucruri care ne pot ajuta pe noi, operatorii. Cu totii avem un singur obiectiv - cum sa ne crestem afacerea si mai ales cum sa ne-o crestem pe termen lung. Chiar daca Bucurestiul, astazi, detine primul loc in numarul de restaurante, exista orase din Romania foarte importante care cresc si ma astept sa fie mai prezente. Nu vreau sa amintesc aici doar de Cluj sau Timisoara, ci si de alte orase care vin din urma. Datele din 2017 arata o cifra de afaceri de peste 13 miliarde de lei a industriei ospitalitatii, cu 15% mai mare decat in 2016. Se pare ca cei 15% devin un lucru normal... Valoarea pietei nationale de ospitalitate este de 3 miliarde de euro. Tot la nivelul anului 2017 existau la nivel national 36.000 de restaurante, baruri, cafenele, din care 6.000 in Bucuresti. 300.000 de oameni erau angajati in industrie si aici includem si serviciile conexe, iar valoarea medie a bonului este de 50 de lei. Ca previziuni, avem peste 50.000 de oameni deficit de personal in industria ospitalitatii. Sunt voci care spun ca numarul acestora ar fi si mai mare. Avem clienti in fata restaurantelor, dar nu are cine sa-i serveasca", a afirmat Petrescu.Potrivit sefului HORA, Romania are nevoie de o industrie a ospitalitatii curata si reglementata, in conditiile in care oamenii experimenteaza, din ce in ce mai mult, "iesitul la restaurant"."HORA coaguleaza industria si operatorii pentru a putea sa crestem pe termen lung. HORA se bazeaza pe patru principii. Primul este ca trebuie sa fim profitabili ca sa existam, al doilea este ca trebuie sa punem accent si in valoare traditia romaneasca si cultura gastronomica romaneasca, sa avem capacitatea de inovatie, sa reinventam intr-o piata care este din ce in ce mai pretentioasa, sa avem capacitatea de a ne transforma si a ne adapta conditiilor din ce in ce mai dificile, dar bune. Oamenii au, astazi, bani, au dorinta si educatia de a experimenta iesitul la restaurant si ma refer aici si la noile canale care se dezvolta - street food, delivery etc. Coordonatele sociale, capacitatea de face atat de interesante si necesare restaurantele noastre si modul de exprimare in restaurante. De asemenea, sa respectam legea, avem nevoie de o industrie curata si reglementata, pentru ca, prin ceea ce facem astazi, reusim sa pastram si maine. Numarul de clienti dispusi sa cheltuiasca bani a crescut in Romania. Acest TVA de 5% ne face din platitori de TVA, debitori de TVA si este un avantaj colosal pe care trebuie sa-l pastram. Nu a fost usor sa-l obtinem", a spus presedintele HORA.Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA Romania) organizeaza, miercuri, cea de-a treia editie a Conferintei Nationale a Industriei Ospitalitatii.Evenimentul reuneste lideri autohtoni din piata HoReCa, personalitati din plan extern, autoritati locale si specialisti din industrii conexe.HORA este membru in Colegiul de Conducere al Consiliului Consultativ al Turismului din cadrul Ministerul Turismului, iar cei 200 de membri care fac parte din entitate insumeaza o cifra de afaceri de 500 de milioane de euro.