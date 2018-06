Singurul hotel de 5 stele plus din Romania se va deschide in septembrie, in Capitala

"Palatul Suter din centrul Bucurestiului, cel mai luxos boutique-hotel din Romania, construit la inceputul secolului al 19-lea ca resedinta a arhitectului elvetian Gustav Suter, apropiat al lui Carol I si artizan al Parcului Carol, precum si al cartierului Grammont, are 17 camere si apartamente diferite", spun reprezentantii Palatului Suter, conform unui comunicat remis miercuri AGERPRES.Deschiderea Palatului Suter se preconizeaza pentru 1 septembrie, hotelul urmand sa fie clasificat la 5 stele plus, fiind singurul din tara cu acest grad de confort. Cladirea a intrat in circuitul turistic in anul 2007, cand a fost lansata pe piata hoteliera sub numele de Carol Park Hotel, atragand in anii care au urmat clienti celebri care au ajuns in Capitala, printre care cantareata Beyonce, actorul Nicholas Cage, Deep Purple sau Enrique Iglesias."Plecand de la idea de small is beautiful, ne propunem ca prin deschiderea Hotelului Palatul Suter sa completam oferta de city retreat bucurestean, cu un concept de ospitalitate contemporana, grevat pe sarmul si traditia <> ale unei cladiri de patrimoniu. Ne dorim sa fi gasit echilibrul perfect intre trecut, prezent si viitor", apreciaza Razvan Pirjol, presedintele Consiliului de Adminsitratie si directorul hotelului.Acesta a precizat pentru AGERPRES ca investitia a fost de "cateva milioane de euro". Despre recrutarea personalului, Pirjol a spus ca "aceasta este marea problema a Romaniei, dar nu numai, in turism. Am inceput un proces de recrutare si speram sa corespundem si noi cerintelor personalului calificat. Anul trecut a fost un an foarte bun pentru industria hoteliera din Romania si este normal ca si salariile personalului sa creasca. Credem ca trebuie sa platim pentru ceea ce ni se ofera. Nu putem face rabat la calitate".Cladirea a fost cumparata in anul 2015 de catre o companie romaneasca, dupa ce in ultimii ani hotelul nu mai functiona. Noul actionar a renovat intre timp hotelul, rebranduindu-l cu numele sau initial, Palatul Suter.