SunGarden Golf & Spa Resort inregistreaza o crestere de 30% a numarului de turisti si estimeaza afaceri de peste 18 milioane de lei

"Anul 2019 a reprezentat pentru noi, pana acum, un an al ascensiunii, al provocarilor si al reusitelor. Intotdeauna prima jumatate a anului ofera o perspectiva destul de generoasa asupra intregului an, mai ales in ceea ce priveste cazarea. Numarul mare de turisti pe care i-am gazduit si evenimentele corporate pe care le-am organizat ne-au permis sa obtinem rezultate foarte bune. Desi am fost in extrasezon, in perioada 1 ianuarie - 31 mai am inregistrat o cifra de afaceri de peste 6,3 milioane de lei (aproximativ 1,5 milioane de euro).In ceea ce priveste intregul an 2019, preconizam ca va fi unul de succes. Suntem incurajati de rezultatele din prima parte a acestui an, care ne-au determinat sa ne dezvoltam strategii si planuri pentru finalul anului. Estimam ca vom avea un numar de peste 20.000 de persoane cazate in hotel si o cifra de afaceri de peste 18 milioane de lei", declara Nicolae Capusan, proprietarul complexului SunGarden Golf & Spa Resort.In primele sase luni ale acestui an, aproximativ 6.300 de oaspeti au fost cazati in cele 46 de camere ale hotelului, reprezentand o crestere de aproximativ 30% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Hotelul se bucura de o popularitate in crestere in randul turistilor straini, care incep sa aprecieze tot mai mult serviciile oferite de catre SunGarden Golf & Spa Resort. Aproximativ 3.000 de turisti straini au fost cazati in hotel, reprezentand aproape 50% din totalul de oaspeti ai complexului in primele sase luni ale acestui an.Durata medie de sedere a fost de 3 nopti, iar printre cele mai apreciate facilitati au fost centrul Wellness & Spa de peste 1.400 mp, impreuna cu minunatele terapii si tratamente aduse din toate colturile lumii. Totodata, oaspetii SunGarden apreciaza foarte mult si activitatile sportive pe care le pot practica in cadrul resortului, in special provocatorul teren de golf de noua cupe, dar si celelalte activitati outdoor de sezon, precum tenisul de camp, volei de plaja, cycling, tir cu arcul, trasee de tracking prin padurea Baciu ce inconjoara resortul si multe altele.In ceea ce priveste evenimentele, luna mai a fost cea mai incarcata de pana acum, urmand lunile de vara in care SunGarden organizeaza evenimente private si corporate, incepand chiar din zilele de miercuri si pana duminica. Aceste evenimente contribuie semnificativ la cifra de afaceri a resortului.A doua parte a anului se anunta una foarte incarcata, mai ales in sezonul cald, perioada pentru care numarul de rezervari si de evenimente programate au depasit asteptarile."Pentru noi intervalul iulie - octombrie va fi unul foarte incarcat, ceea ce inseamna oaspeti numerosi. Avem aproape toate weekend-urile din acest interval ocupate, iar pe timpul saptamanii rezervarile au depasit asteptarile noastre. In ceea ce priveste organizarea de evenimente, fie ele nunti, petreceri corporate, competitii de golf sau altele vom avea, de asemenea, o activitate foarte intensa.Totodata, dupa aceasta perioada de sezon, asteptam sarbatorile de iarna, care vor aduce un nou val semnificativ de turisti", declara Ana Maria Busuioc, General Manager al SunGarden Golf & Spa Resort.Pentru a doua parte a anului, complexul din inima Ardealului isi asteapta oaspetii cu noi surprize, SunGarden pregatind pachete speciale create atat pentru turistii interni, cat si internationali."Incercam sa venim in intampinarea oaspetilor cu facilitati diversificate si servicii exclusive de calitate. Diversitatea facilitatilor indoor si outdoor este unul dintre punctele noastre forte. Am pregatit pachete de servicii de cazare combinate cu spa & wellness, terapii si masaje, golf, aventura si multe altele. In acest sens avem pachetele SPA JOURNEYS cu doua pana la patru nopti de cazare dedicate iubitorilor de well-being. Avem pachete de tip CITY BREAK si ne pregatim sa lansam pachetele de GOLF DESTINATION, care includ Green Fee-uri pe cateva dintre terenurile de golf din Transilvania, precum si relansarea pachetelor de tip TRANSYLVANIA LEGENDS, prin care oaspetii pot cunoaste mai bine regiunea, pot admira principalele obiective turistice prin circuite special realizate pentru ei", precizeaza Ana Maria Busuioc.SunGarden Golf & Spa Resort este cel mai complex resort din Transilvania, intinzandu-se pe o suprafata de peste 30 de hectare, ofera 46 de camere, cu o suplimentare de 17 noi unitati de cazare pana la finalul anului, un centru SPA de 1.400 mp, fiind cel mai mare si cel mai luxos centru de acest tip din Romania, un teren de golf cu 9 cupe, restaurante si alte zone dedicate activitatilor sportive si de relaxare. Investitiile totale in SunGarden Golf & Spa Resort au ajuns la 15 milioane de euro.