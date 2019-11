Biserica fortificata din Alma Vii va fi restaurata cu o finantare de 500.000 de dolari din SUA

Proiectul nu vizeaza doar o cladire, ci este o investitie in comunitatea din Alma Vii

Hans G. Klemm, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania

Proiectul, un proiect complex integrat de restaurare si, comuna Mosna, judetul Sibiu, implementat de Fundatia Mihai Eminescu Trust, a castigat in urma unui concurs international finantarea deprin Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale (AFCP) al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.Anul acesta, doar 9 proiecte din intreaga lume au fost desemnate castigatoare, iar proiectul Fundatiei Mihai Eminescu Trust, "REVEAL Alma Vii - Redescoperiti Alma Vii", a fost cel care a castigat, se arata intr-un comunicat de presa al fundatieiProiectul "REVEAL Alma Vii" include, pe langa restaurarea bisericii evanghelice, actiuni ce au ca scopsi folosirea ei in scopuri culturale, educative si turistice.Acest proiect face parte din conceptuldezvoltat de Mihai Eminescu Trust; scopul acestuia este de a revitaliza comunitatile locale si de a imbunatati calitatea vietii localnicilor prin valorizarea responsabila a patrimoniului cultural si natural.Satul de Sine Statator urmareste implicarea oamenilor din comunitate, precum si folosirea de cunostinte, unelte si tehnici traditionale.REVEAL Alma Vii - Redescoperiti Alma Vii se va desfasura pe o perioada de 27 de luni si va cuprinde, cuprinse intre 1 octombrie 2019 si 31 decembrie 2021.Primii pasi in implementarea proiectului REVEAL Alma Vii - Redescoperiti Alma Vii au fost deja facuti. Este vorba de definitivarea contractului de finantare si a etapelor de implementare a proiectului. Totodata, in prezent se lucreaza la obtinerea avizelor necesare obtinerii autorizatiei lucrarilor de restaurare si refunctionalizare a bisericii.Pana la finalul anului 2019,, Fundatia va organiza actiuni de implicare si responsabilizare pentru membrii comunitatii din sat, iar la inceputul anului viitor va fi lansata licitatia pentru contractarea lucrarilor de restaurare.Proiectul va continua eforturile Fundatiei de reintegrare armonioasa a monumentului in viata comunitatii. Scopul proiectului REVEAL Alma Vii - Redescoperiti Alma Vii este acela de a creste sentimentul de coeziune sociala si de a-i motiva pe locuitori sa lucreze la imbunatatirea standardului de viata actual, pastrandu-si totusi stilul de viata traditional.Infiintata in anul 2000, Fundatia Mihai Eminescu Trust are misiunea de a dezvoltasi implementa proiecte impreuna cu comunitatile locale in care activeaza, pentruSatul de Sine Statator este conceptul-umbrela al Fundatiei, nascut din nevoia de a creste capacitatea comunitatilor locale de a-si ingriji si valorifica durabil patrimoniul, se mai arata in comunicatul de presa.