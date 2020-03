Fagarasul va avea centura de ocolire, dupa 30 de ani. Primaria a primit terenul de la stat si poate construi

In prezent, tot traficul de pe drumul E68 Sibiu-Brasov trece prin centrul Municipiului Fagaras, inclusiv transporturile de marfa, astfel ca multe cladiri de pe traseu au fost avaraite, de-a lungul anilor, iar locuitorii sufera din cauza poluarii, a galagiei si a accidentelor generate de traficul intens.Procedura de predare-primire a variantei ocolitoare a orasului a demarat luni, prin semnarea procesului verbal de constatare si identificare de catre comisia reunita CNAIR - Primaria Municipiului Fagaras. Primaria poate demara acum investitia pentru realizarea proiectului asteptat de 30 de ani de catre cetateni, se arata intr-un comunicat remis Business24.ro."Prin predarea acestui imobil din domeniul public al statului in domeniul public al Municipiului Fagaras se creeaza, astazi, o certitudine. Ce ne-am dorit de 30 de ani se implineste. Acum incepe implementarea acestui proiect,accesat in anii anteriori. Va asigur ca toti bVorbind de termenul de incepere a lucrarilor, sunt necesare doua luni pentru a ne ocupa de actualizarea documentatiei si alte trei luni de organizare a licitatiei. Daca nu vor fi contestatii,. Subliniez, insa, ca acest termen va putea fi respectat doar daca firmele participante la licitatie nu vor depune contestatii. Le multumesc colegilor din primarie pentru toata munca depusa in acest sens, care nu a fost deloc usoara", a declarat primarul Gheorghe Sucaciu.Comisia din cadrul Primariei Fagaras care a insotit pe teren reprezentantii CNAIR a fost formata din: primarul Gheorghe Sucaciu, secretarul general Laura Elena Giunca, arhitect-sef Liliana Boer, director economic Daniel Ludu, consilier onorific al primarului, Mariana Caju, consilier Birou Investitii Adrian Bica, consilier Birou Patrimoniu Elena Tanase."S-a incheiat procesul verbal de constatare si identificare a imobilului in baza a doua dispozitii: una a directorului general al CNAIR, iar alta a primarului. Ne-am deplasat pe teren si am verificat sa corespunda datele cu cele din actele existente", afirma Liliana Boer, arhitect-sef.Parcursul pentru modernizarea acestui drum va fi urmatorul: dupa predarea imobilului, a documentatiei tehnice si a avizelor necesare,cu termen depasit, apoi studiul de fezabilitate va fi scos la licitatie pentrupentru realizarea lucrarilor."Este un moment important pentru fagaraseni, este un obiectiv pe care si-l doreau de 30 de ani si care va fi realizat de catre Primaria Fagaras cu finantare din bugetul local. Incepand cu anul 2017, au fost demarate procedurile pentru preluarea centurii ocolitoare din domeniul public al statului in domeniul public al municipiului. Este un parcurs de trei ani, timp in care am facut numeroase demersuri la CNAIR, Ministerul Transporturilor si Guvernul Romaniei pentru a obtine aceasta", spune Mariana Caju, consilierul onorific al primrului.Pentru demararea lucrarilor, municipalitatea dispune anul acesta de"Finantarea lucrarilor pentru constructia variantei ocolitoare se va asigura in principal din creditul pentru investitii, contractat in anul 2018, in valoare de 25 de milioane de lei. Conform Hotararii Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, in anul 2020 se pot trage 14,8 milioane lei, iar in anul 2021 - 8,3 milioane lei.Eventualele diferente de sume, care vor rezulta in urma procedurilor de licitatie, vor fi suportate din bugetul local sau se vor identifica alte solutii de finantare, din", afirma directorul executiv Buget-Finante, Daniel Ludu.Restul de 1,9 milioane de lei va fi reprogramat dupa anul 2021, arata primaria.