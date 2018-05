Portugalia, destinatia primaverii 2018: Romanii pot zbura zilnic catre Lisabona

Pentru pasionatii de calatorii si pentru cei care si-au propus sa descopere Portugalia in curand, primavara aceasta aduce cu sine vesti excelente. In doar 9 luni de la revenirea in Romania, Tap Air Portugal opereaza deja zboruri zilnice directe intre Bucuresti si Lisabona.Compania aeriana portugheza a inregistrat cresteri spectaculoase ale numarului de pasageri transportati, confirmandu-se astfel interesul sporit al romanilor pentru aceasta destinatie."Avem o crestere de 17% in ceea ce priveste numarul de pasageri pe care ii transportam intre Bucuresti si Lisabona. Tocmai de aceea am considerat ca este oportun sa introducem zboruri zilnice pe aceasta ruta. Ajungem, in acest fel, la un numar de aproape 8000 de calatori care zboara cu noi in fiecare luna", spune Claudia Stroescu, Sales Manager Romania, TAP AIR Portugal.Reprezentantii Tap Air pun la dispozitie mai multe pachete tarifare pentru vara, la preturi foarte atractive.Astfel, pretul unui bilet dus-intors cu toate taxele incluse porneste de la 120 euro, dar posibilitatile de tarifare sunt multiple, tocmai pentru ca pasagerii sa isi poata adapta planul in functie de nevoile lor."Flexibilitatea in privinta planurilor tarifare este importanta si se simte in faptul ca tot mai multi pasageri aleg sa zboare cu TAP Air Portugal.Compania noastra a transportat lunar mai mult de un milion de persoane in ultimul an.Si mai este un lucru de care suntem extrem de incantati: avem un factor de incarcare egal cu nivelul record anuntat de IATA pentru 2017, 80,2% din numarul de locuri ocupate intr-un avion", mai spune Claudia Stroescu, Sales Manager Romania, TAP AIR Portugal.In curand, romanii vor putea zbura cu A320neo, un avion mai modern, confortabil si prietenos cu mediul, in cadrul procesului de modernizare a flotei, inceput in 2015.Noii actionari ai TAP au anuntat, imediat dupa semnarea contractului de privatizare, o comanda pentru 53 de noi aeronave, de ultima generatie, catre Airbus, asigurand, astfel, continuitatea principalei politici a companiei, respectiv, siguranta si confortul calatorilor.Pana in 2025, fata de cele deja integrate in flota pana in prezent, TAP va mai primi inca 71 de aeronave noi, printre cele mai moderne tipuri de aeronave, confortabile, tehnologice si cu una din cele mai eficiente tehnologii in ceea ce priveste reducerea consumului de combustibil cu 15% si reducerea emisiilor de CO2.Lisabona este si poarta de trecere catre alte destinatii la mare cautare si asta se simte tot in cresterea numarului de calatori. Traseele catre si dinspre Azore si Madeira, de exemplu, au crescut cu 28,3% iar pe rutele catre Brazilia numarul de calatori este mai mare cu 18,6%.In total Tap Air Portugal ajunge in 88 de destinatii din 34 de tari, inclusiv din America de Nord si de Sud si Africa.