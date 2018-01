Turismul mondial a crescut cu 6%, in 2017: China trimite tot mai multi turisti in intreaga lume

Intr-un discurs rostit la un forum care se desfasoara in Madrid, Pololikashvili a scos in evidenta progresul rapid inregistrat de China, care trimite tot mai multi turisti pe plan global.De asemenea, a crescut numarul de turisti in sudul Europei si regiunea Marii Mediterane, Africa de Nord si orientul Mijlociu.Pololikashvili a scos in evidenta importanta industriei turismului, care reprezinta 10% din PIB-ul global, iar unul din zece oameni lucreaza direct sau indirect in acest sector.Cresterea sustenabila a turismului atrage oportunitati semnificative pentru dezvoltarea economica, dar exista si numeroase provocari, printre care schimbarile de pe piete, digitalizarea si resursele naturale limitate, a explicat secretarul general al Organizatiei Mondiale a Turismului.