Turist in Europa: Amsterdam are primul muzeu de posete din lume

O inventie incredibila a artistei Hendrikje Ivo, muzeul aduna o colectie impresionanta de peste 5000 de posete cu o vechime impresionanta. Unele dintre ele dateaza, conform specialistilor, din Evul Mediu, in timp ce altele sunt de-a dreptul tipatoare in culori si stil, caracterizand zilele noastre.Artista a inceput aceasta aventura cu o simpla colectie si un loc in care s-a gandit sa-si faca publice achizitiile. Insa in timp, dupa ce a inceput sa adune incredibil de multe genti, aceasta a schimbat locatia si in anul 1864 s-a infiripat intr-o casa spectaculoasa, acolo unde poate fi regasit si astazi.Colectiile dateaza inca din anul 1600 si ajung pana in zilele noastre. Printre gentile uimitoare se pot regasi piese Designer Bags - o colectie cu genti de dama celebre, precum piesa unicat de la Hermes, Kelly. In acelasi timp colectia contine o geanta sub forma de briosa, batuta cu cristale Swarovski, din categoria Highlights - o colectie cu cele mai scumpe genti.Aici pot fi descoperite genti ale marilor producatori ai lumii: Dior, Chanel, Versace etc. Iar acest lucru atrage foarte multa lume. In fond, in anul 2014 muzeul a fost lansat intr-un top al celor mai bune 10 muzee de moda din lume.Muzeul prezinta astazi cea mai numeroasa colectie de posete din lume. Iar in toate etajele cladirii puteti urmari cronologic evolutia posetelor. Etajul trei ascunde una dintre cele mai vechi si "urate" posete, care spune istoria ca a apartinut unui negustor extrem de zgarcit, asa de zgarcit incat poseta lui avea 18 compartimente, pentru fiecare pumn de maruntis pe care negustorul il deretica in piata in mii de directii.De asemenea, muzeul prezinta intr-o maniera cu totul aparte perioada romantica a Frantei si Spaniei, acolo unde traditia spunea ca o poseta cu 13 monezi oferita cadou in timpul ceremoniei de nunta il simboliza pe Iisus cu cei 12 apostoli.O multime de astfel de genti pentru cadou pot fi descoperite printre rafturile muzeului. Insa gentile poarta si alte povesti impresionante. Spre exemplu, conform unui vizitator al muzeului, una din genti povesteste printr-o grafica draguta momentul sosirii primei girafe in Franta, in anul 1826.Iata asadar o multime de genti incarcate cu povesti si cu legende nemuritoare, dar si cu o valoare extraordinara din punct de vedere stilistic.Asadar, daca veti avea vreodata ocazia sa ajungeti in Amsterdam, pe strada Herengracht, intr-o casa burgheza parca ascunsa de lume, va asteapta cea mai impresionanta colectie de genti a lumii. Acesta este un obiectiv ce nu trebuie ratat. Odata in viata veti avea poate ocazia sa descoperiti atata istorie si atata pasiune in niste obiecte pe care unii le considera simple accesorii.