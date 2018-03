Decizia ca Vinerea Mare sa fie zi libera creste cu 30% numarul turistilor care pleaca in vacanta de Paste

In doar cateva zile de la decizia ca Vinerea Mare sa fie sarbatoare legala, agentiile de turism au primit deja mult mai multe solicitari de vacante in comparatie cu anul trecut, raportat la perioada premergatoare Pastelui.Romanii cauta atat pachete in tara, cat si in strainatate, conform unei analize de specialitate remise vineri AGERPRES.Potrivit analizei realizate de Christian Tour, cei care vor sa petreaca sarbatorile in stil traditional, sa participe la slujba de Inviere si sa se bucure de mese cu preparate specifice, aleg sa ramana in tara, iar Valea Prahovei, Bucovina, Maramures, Brasov si Marginimea Sibiului sunt destinatiile alese cu precadere.De cativa ani, si statiunile balneare, precum Baile Felix, sunt cautate de turisti, precum si statiunile de la Marea Neagra, unde unele hoteluri vor fi deschise de Paste, desi, oficial, sezonul estival incepe la 1 mai.Delta Dunarii devine si ea o destinatie pentru care turistii romanii manifesta interes in aceasta perioada si, in consecinta, unitatile de cazare de aici au pregatit pachete de Paste."Romanii au, in general, una-doua vacante mari pe an, dintre care principala in sezonul estival, cand se indreapta spre o destinatie de litoral. Pe langa acestea, in decursul unui an, tot mai multi turisti pleaca in vacante scurte, legate de zilele declarate nelucratoare.Aceste minivacante, de Paste, 1 Mai, Rusalii sau Ziua Nationala, aduc mari beneficii atat turismului, cat si angajatilor romani, care au ocazia sa se deconecteze cateva zile, pentru ca apoi sa revina la locul de munca mult mai relaxati", spune Cristian Pandel, CEO al unui turoperator important din piata.In ceea ce priveste tarifele, acestea variaza in functie de durata sejurului, facilitatile si conditiile oferite de unitatea de cazare. De pilda, la Baile Felix, un pachet de trei nopti la un hotel de patru stele, cu demipensiune, care include si masa festiva de Paste, costa aproape 1.000 lei pentru doua persoane.Cei care aleg Delta Dunarii pentru a celebra Invierea Domnului trebuie sa plateasca aproape 800 lei/persoana pentru trei nopti de cazare la un hotel de 4 stele, suma care acopera si toate mesele plus masa festiva de Paste.Pe Valea Prahovei, una dintre cele mai solicitate destinatii interne, o minivacanta de trei nopti la un hotel de trei stele cu demipensiune costa 2.200 lei/camera.Una dintre cele mai solicitate destinatii in aceasta perioada este Israel, unde un pachet care include cinci nopti de cazare cu demipensiune costa aproape 600 de euro.Bulgaria este o destinatie cautata de Paste, mai ales de cei pentru care conteaza foarte mult dimensiunea religioasa, intrucat bulgarii sunt ortodocsi la fel ca romanii. La Balchik, o noapte de cazare cu mic dejun costa 17 euro/persoana la un hotel de 4 stele, in vreme ce in Albena si Nisipurile de Aur costa 36 de euro.Cererea pentru city-break-uri in strainatate este si ea mare, romanii alegand orase precum Roma, Milano, Praga sau Viena. Circuitele in regiuni calde precum Costa del Sol, Toscana, Sicilia si Napoli aduc, de asemenea, turisti in agentii.