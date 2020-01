Noi rute de zbor in 2020: Ce destinatii pot descoperi romanii

Echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a adunat toate rutele noi de zbor cu plecare din aeroporturile din Romania pentru a ajuta calatorii sa descopere noi destinatii de vacanta.Pagina dedicata rutelor care urmeaza sa fie deschise in 2020 prezinta cele mai mici preturi pentru biletele de avion dus-intors corespunzatoare zborurilor directe.Transportul aerian devine din ce in ce mai folosit, ceea ce face ca ofertele companiilor aeriene sa se diversifice pentru a valorifica potentialul calatorilor romani.Echipa momondo a identificat 19 destinatii noi catre care romanii pot zbura direct, beneficiind de tarife reduse si orare de zbor convenabile.Compania romaneasca Blue Air a anuntat primul zbor catre Munchen pe 15 Iunie, la scurt timp dupa introducerea zborului Eurowings catre Stuttgart (21 Mai). Cei care prefera destinatii cu temperaturi mai ridicate se vor bucura de adaugarea rutei catre Kavala, orasul grecesc tintit de romanii care obisnuiau sa mearga in insula Thasos pentru a isi petrece concediul de vara. Zborul va fi operat de Ryanair si va functiona doar in perioada 6 Iunie - 26 Septembrie.Compania Wizz Air a anuntat inca 3 rute cu plecare din Bucuresti, care vor face drumurile catre orasele europene mai usoare si mai rapide: Lyon (incepand cu 2 Iunie), Praga (incepand cu 1 Iulie) si Sevilla (incepand cu 4 Iulie). Pe langa aceste noi destinatii, adaugarea unor noi aeronave la flota care opereaza zboruri din Bucuresti ajuta si la cresterea numarului de curse pe alte rute, ceea ce ar trebui sa genereze si scaderi de preturi sau mentinerea unor tarife minime pe o perioada mai lunga de timp.Oferta de zboruri cu plecare din Iasi s-a imbogatit constant in ultimii ani si se pare ca acest trend nu se va opri nici in acest an. Cele mai multe destinatii noi au fost anuntate de catre compania Wizz Air, care a programat deja inca 6 rute incepand cu vara 2020. Se va zbura mai mult catre orasele din Italia, prin deschiderea curselor catre Bari, Torino (1 August) si Verona (3 August), iar Barcelona (1 August), Berlin si Londra (2 August) completeaza lista de oferte noi a companiei.Tot catre Verona va zbura si Blue Air incepand cu 16 iunie, iar din aceasta concurenta a operatorilor de zbor vor avea de castigat in special calatorii, beneficiind de orare de zbor diferite si preturi mai atractive.Zona Moldovei se dezvolta din punctul de vedere al traficului aerian si prin cursele noi care vor pleca din Bacau. Compania romaneasca Blue Air a anuntat inceperea zborurilor catre 6 noi destinatii, incepand cu vara acestui an: din 15 iunie calatorii vor putea zbura din Bacau catre Atena, Birmingham, Copenhaga, Larnaca, Oslo sau Stuttgart.In ceea ce priveste rutele noi din Cluj-Napoca, in acest moment doar Ryanair a anuntat deschiderea curselor catre Londra (Stansted) incepand cu 2 Aprilie 2020.