Ofertele de cazare Airbnb sunt acum conforme cu legislatia UE

Aceste rezultate se datoreaza apelului lansat in iulie 2018 de Comisia Europeana si de autoritatile UE pentru protectia consumatorilor.Airbnb a dat curs tuturor cererilor formulate de Comisia Europeana si de autoritatile nationale pentru protectia consumatorilor, sub conducerea Autoritatii pentru protectia consumatorilor din Norvegia, in vederea alinierii pe deplin a practicilor si a clauzelor sale contractuale la normele UE in materie de protectie a consumatorilor.Astfel, in cazul cautarilor de oferte de cazare cu date selectionate, utilizatorii vad pretul total pe pagina care afiseaza rezultatele, inclusiv toate taxele si tarifele obligatorii aplicabile (cum ar fi taxele pentru prestarea de servicii, taxele pentru serviciile de curatenie si taxele locale) . Nu exista alte taxe obligatorii surpriza care pana acum se afisau in etapele ulterioare ale rezervarii.De asemenea, Airbnb precizeaza in mod clar daca oferta de cazare este introdusa pe piata de o persoana fizica sau de o entitate profesionala si pune la dispozitie pe site-ul sau web un link usor accesibil catre platforma de solutionare online a litigiilor si toate informatiile necesare referitoare la solutionarea litigiilor.Airbnb si-a revizuit, de asemenea, clauzele de furnizare a serviciilor, astfel incat, in prezent, se clarifica faptul ca utilizatorii pot introduce o actiune impotriva Airbnb in fata instantelor din tara lor de resedinta, se respecta dreptul legal fundamental al utilizatorilor de a actiona in justitie o entitate care a oferit servicii de cazare, in caz de vatamare personala sau de daune; iar societatea se angajeaza sa nu modifice in mod unilateral clauzele si conditiile fara sa ii informeze in prealabil in mod clar pe consumatori si fara sa le ofere acestora posibilitatea de a rezilia contractul."In aceasta vara, europenii vor beneficia cu adevarat de ceea ce vad pe internet atunci cand isi rezerva vacantele. Consumatorii pot sa compare si sa rezerve online repede si usor camere de hotel sau alt tip de cazare. Iar acum, consumatorii pot si sa aiba incredere ca pretul pe care il vad pe prima pagina va fi cel pe care il vor plati la sfarsit. Salut faptul ca Airbnb si-a dovedit disponibilitatea de a coopera cu Comisia Europeana si cu autoritatile nationale pentru protectia consumatorilor in vederea imbunatatirii modului de functionare a platformei sale. Sper ca si alte platforme sa ii urmeze exemplul", a declarat Vera Jourova, comisarul pentru justitie, consumatori si egalitate de gen.