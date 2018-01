Ti-ai facut planuri de vacanta? In ianuarie preturile sunt cu pana la 60% mai mici

Cel mai ieftin bilet de avion cumparat in ianuarie 2017 a fost un bilet de avion pe ruta Milano - Timisoara (doar dus) care a costat 3 euro.

Timisoara - Frankfurt de la 16 euro (25% mai mici fata de restul anului)

Cluj-Napoca - Stockholm de la 17 euro (30% mai mici fata de restul anului)

Oradea - Barcelona de la 20 euro (30% mai mici fata de restul anului)

Craiova - Valencia de la 20 euro (30% mai mici fata de restul anului)

Vacante cu bilet de avion si cazare inclusa, de la 109 euro / persoana

Indiferent de perioada de calatorie dorita, pretul mediu la city break-uri este cu pana la 60% mai mic daca vacanta este achizitionata in luna ianuarie (indiferent de perioada de calatorie) si cu pana la 50% mai mic pentru bilete de avion.Preturile incep de la 16 euro / persoana pentru un bilet de avion spre o destinatie europeana populara si de la 109 euro / persoana pentru un city break de 3 zile. Toate preturile includ taxele de aeroport.Cele mai bune oferte pentru luna ianuarie pot fi gasite aici In luna ianuarie 2017 Vola.ro a vandut cu pana la 50% mai multe city break-uri si bilete de avion decat in a doua cea mai buna luna din an, luna martie.Urmand trendul primelor zile din an, consultantii Vola.ro estimeaza ca si in acest an luna ianuarie isi va pastra titlul de cea mai buna luna din an pentru cumparat vacante.In prima zi din acest an au fost inregistrate cu 25% mai multe rezervari fata de 1 ianuarie 2017."Pe langa preturile organic mai mici in luna ianuarie, atat la bilete de avion cat si la cazare, in prima jumatate a lunii ianuarie majoritatea marilor companii aeriene au reduceri consistente la bilete de avion (de pana la 40 - 50%). In plus, anul acesta echipa Vola.ro a gandit si o promotie intitulata IEFTINUARIE care sa aduca in fata turistilor romani cele mai bune preturi la bilete de avion si cele mai bune combinatii de vacante, reducerile totale depasind 50% pentru bilete de avion si 60% pentru city break-uri", a declarat Matei Psatta, Marketing Manager Vola.ro.Cele mai populare destinatii europene la achizitia biletelor de avion in luna ianuarie 2017 au fost Londra, Roma, Bruxelles, Madrid si Milano.Cele mai solicitate destinatii exotice in luna ianuarie 2017 au fost Dubai, Bangkok, Hong Kong, Bali si Singapore.Anul acesta trendul destinatiilor solicitate se pastreaza iar preturile incep de la 16 euro de persoana, dus-intors (taxe de aeroport incluse), pentru un bilet de avion spre Bruxelles (cu pana la 50% mai ieftin fata de restul anului), de la 17 euro pentru un bilet de avion spre Roma (50% mai ieftin) si de la 20 euro pentru un bilet de avion spre Londra (30% mai ieftin).Cateva rute de urmarit:In ceea ce priveste pachetele de city break ce includ biletul de avion si cazarea pentru 2 sau 3 nopti la hoteluri de 3 sau 4 stele, preturile sunt cu pana la 60% mai mici decat in restul anului.Spre exemplu, un city break la Roma achizitionat pana pe 31 ianuarie 2018 costa de la 119 euro / persoana (cu pana la 60% mai putin decat in restul anului), la Bruxelles de la 109 euro / persoana (cu pana la 60% mai putin decat in restul anului), Milano de la 119 euro / persoana (60% mai putin decat in restul anului) si Londra de la 129 euro / persoana (50% mai putin decat in restul anului).Alte pachete solicitate sunt Budapesta de la 129 euro, Atena de la 129 euro, Berlin de la 159 euro, Larnaca de la 149 euro, preturile fiind cu pana la 50% mai mici decat in restul anului.