Agentiile de turism sustin ca ordonanta privind garantarea pachetelor turistice va bulversa mediul de afaceri

"Ordonanta, asa cum a iesit, va bulversa mediul nostru de afaceri. Il va bulversa pentru ca, de fapt, nu pune la dispozitia agentiilor de turism niciun instrument de garantare, nici fond de garantare si nici polita de asigurare. In aceste conditii, ne va fi extrem de dificil sa mergem mai departe, in asa fel incat sa putem sa facem si o garantare in caz de insolventa pentru turisti. Am ajuns, de fapt, doar sa transpunem o directiva pe care si asa am transpus-o in stilul nostru romanesc, balcanic, in mod diferit de cea care exista in Uniunea Europeana. Deci, am venit cu completari care o fac si mai dificil de aplicat in Romania", a afirmat Demetriade.Potrivit acestuia, prin noile reglementari, o agentie de turism din Romania, care practic intermediaza vanzarea unui pachet turistic de la o agentie aflata in strainatate, ajunge sa raspunda de calitatea produsului, iar agentia straina, care a vandut de fapt produsul, va raspunde doar in caz de insolventa."De exemplu, va spun ca in Romania o agentie, ultima agentie care vinde un produs turistic - un produs turistic care de exemplu poate fi cumparat de la un mare turoperator german - raspunde pentru calitatea produsului. Deci, agentia din Romania raspunde pentru calitatea produsului, in timp ce turoperatorul german raspunde doar pentru insolventa. Cum poate o agentie din Romania, care are 100 - 200 de pachete de la turoperatori straini, sa raspunda daca este dus corect sau nu, daca o camera de hotel este cea specificata in programul respectiv, daca este orientata spre mare sau spre gradina?! Si cand vine turistul nemultumit ca nu a avut ce i s-a promis in pachetul respectiv se indreapta impotriva agentiei care i-a vandut pachetul in Romania. Aceasta este o masura exagerata inclusa de autoritatile romane doar de dragul ... nu stiu, din populism sau pur si simplu de a elimina problemele pe care ar putea sa le aiba ANPC", a explicat seful ANAT.Demetriade a precizat ca turoperatorii sunt de acord ca trebuia transpusa aceasta directiva europeana, insa "ceea ce a iesit in ultima instanta doar pentru ca eram in perioada de infringement depaseste posibilitatile noastre"."Noi nu avem o problema ca trebuia sa transpunem directiva europeana. Eram de acord cu ea, suntem in continuare de acord ca turistii trebuie sa fie garantati pentru sumele pe care le avanseaza, dar ceea ce a iesit in ultima instanta doar pentru ca eram in perioada de infringement depaseste posibilitatile noastre. Spuneam despre polita de asigurare. In momentul de fata nu exista o polita de asigurare care sa poata sa ramburseze banii integral avansati de turisti. De ce nu exista? Fiindca acest produs nu mai este in Romania. Ar putea fi, probabil, adus de pe alta piata de catre asiguratori, dar este foarte scump. Fiind foarte scump, pachetul de servicii se majoreaza cu pretul asigurarii respective, pret pe care il plateste tot turistul. Si daca turistii vor fi tentati sa dea posibilitatea sa faca si o asigurare pe banii lor... In acest fel, produsele noastre care se vand in Romania vor fi mai scumpe decat produsele care se vand pe alte piete", a sustinut el.In opinia sa, in acest caz, turistii nu vor mai apela la agentiile de turism pentru vacante, ci vor apela la internet."Ce se va intampla in aceasta situatie?! Probabil ca turistii vor renunta la serviciile agentiilor de turism din Romania si vor cumpara de pe internet, dar acolo vor avea o alta problema: ca va fi dificil sa beneficieze de aceasta ordonanta, de conditiile sau restrictiile impuse de ordonanta. Deci, ce s-a intamplat prin aceasta ordonanta de urgenta in niciun caz nu duce la scopul acesteia, de a asigura o rambursare corecta a tuturor banilor pe care ii ia de la turisti. Ar fi trebuit ca Romania sa se prevaleze de dreptul intern pentru a putea sa stabileasca niste conditii corespunzatoare activitatilor si situatiei existente, nu sa transpuna o directiva careia sa ii puna si in plus ceva, suplimentar, ceea ce am spus cu garantarea calitatii produsului de catre agentia romaneasca", a mentionat acesta.Intrebat daca se mai poate face ceva pentru a indrepta "neajunsurile" ordonantei, Nicolae Demetriade considera ca acest lucru este dificil."Odata ce a fost data ordonanta de Guvern, este greu sa mai putem face ceva, dar probabil ca ministerul (Turismului - n. r.), si chiar Guvernul, se vor gandi ce ar trebui facut ca sa poata aceasta ordonanta sa fie efectiva, pentru ca la modul in care arata acum nu raspunde in niciun caz la intentiile ce au fost avute in vedere la transpunerea ei", a spus oficialul ANAT.El a admis ca, prin adoptarea acestei ordonante, s-a evitat pericolul infringementului, "dar ramane pericolul care planeaza asupra agentiilor de turism"."S-a evitat pericolul infringementului, dar ramane pericolul care planeaza asupra agentiilor de turism, deoarece categoric aceste reglementari vor afecta viitorul agentiilor de turism. Multe agentii de turism probabil ca vor si disparea, imi pare rau ca lansez un avertisment, dar asa se va intampla, fiindca, in afara de faptul ca vine in Romania o suprareglementare a directivei respective, se intentioneaza si se vine si cu o multime de alte conditii colaterale pentru activitatea agentiilor de turism. De exemplu, vor fi obligate agentiile sa aiba un capital social de 25.000 de lei, deci circa 5.000 de euro. Vor fi foarte multe agentii care isi vor pune problema daca mai merita sau nu sa faca business in aceste conditii. In conditiile in care capitalul social va ajunge la 25.000 de lei, in conditiile in care vor trebui sa garanteze pachetele de servicii - daca si le fac ele personal vor trebui garantate cu polite de asigurare - deci, daca se va realiza un fond de garantare vor trebui sa vina sa participe la acest fond de garantare cu un capital de probabil 1.000 - 2.000 de euro. Deci, se va ingreuna extrem de mult situatia financiara a tuturor agentiilor, in special a celor mici. Agentiile foarte mari, carora le va fi dificil sa reuseasca sa obtina o polita de asigurare care sa garanteze tot felul de pachete turistice, acelea probabil ca isi vor muta sediul fiscal in alte tari - ceea ce este foarte usor si este permis - acolo unde nu exista aceasta suprareglementare pe care autoritatile romane au impus-o", a avertizat Demetriade.In ceea ce priveste posibilitatea cresterii preturilor la pachetele turistice, seful ANAT a estimat ca acestea s-ar putea scumpi cu 3-4%."Noi estimam - nu avem niste calcule, pentru ca nu avem produsul respectiv, v-am spus ca pana in momentul de fata nu avem o societate de asigurari care sa spuna pentru un volum de atatea vanzari, atatea pachete de servicii te costa atat - dar categoric ar putea sa ajunga cu vreo 3-4% mai scumpe decat in momentul de fata. Este adevarat ca acest cost va fi transferat in raspunderea turistului, dar nu stiu daca turistul va accepta un cost suplimentar", a adaugat el.Ministerul Turismului a anuntat, recent, ca Romania scapa de infringement odata cu adoptarea de catre Guvern a Ordonantei de transpunere a Directivei 2302/2015 privind garantarea pachetelor turistice.Potrivit documentului, agentul economic poate sa-si aleaga forma de garantare, fie ca este asigurare, scrisoare de garantie bancara sau fond mutual, solutii care pot fi cumulate sau pot fi folosite individual. Important este ca pachetul sa fie asigurat. Totodata, ca masura suplimentara de protectie pentru turisti, ministerul a modificat si conditiile de licentiere pentru agentiile de turism. Astfel, operatorii economici titulari ai licentelor de turism pentru activitatea de organizare sunt obligati sa aiba un capital social de cel putin 25.000 de lei. In prezent, pentru licentierea operatorilor economici este necesar un capital de 200 de lei.In plus, ministerul atrage atentia asupra faptului ca in momentul in care sunt cumulate doua servicii, de exemplu cazare si transport, atunci turistul achizitioneaza un pachet turistic ce trebuie obligatoriu asigurat de catre agentia organizatoare.Romania risca o procedura de infringement din partea Comisiei Europene din cauza neimplementarii legislatiei europene in domeniul turismului si, implicit, netranspunerii in legislatia nationala a Directivei Europene care garanta pachetele de servicii turistice achizitionate de catre persoanele fizice.