Perioada concediilor la plaja a inceput sa se extinda pana la finalul lunii septembrie (touroperator)

"Cand ne gandim la vacanta la plaja, avem in vedere mai ales lunile de vara. Insa, daca acum cativa ani toamna nu era un sezon popular pentru astfel de sejururi, obiceiurile turistilor s-au schimbat si multi aleg acum si calatoriile in extrasezon. In felul acesta, se bucura de preturile mai mici cu pana la 50% fata de luna august, de vremea frumoasa, precum si pentru ca nu e atat de aglomerat ca in varf de sezon", a declarat Raluca Hatmanu, director de marketing Christian Tour.Cele mai multe rezervari pentru pachetele estivale au fost inregistrate pentru prima saptamana a lunii septembrie, pana la debutul unui nou an scolar. Dupa data de 9 septembrie, numarul familiilor cu copii care merg in vacanta scade simtitor, iar locul lor este luat mai ales de studenti si corporatisti care nu au reusit inca sa plece intr-un concediu. Insulele grecesti sunt primele alegeri pentru cei care isi doresc o vacanta la mare in luna septembrie. Pe locul secund in topul celor mai cautate destinatii pentru concediul din toamna este Turcia, iar podiumul este completat de Egipt.Agentia Christian Tour a fost infiintata in 1997 si este detinuta de Cristian Pandel. Compania este prezenta atat in tara, prin cele aproape 50 de sedii proprii si francize, cat si in strainatate, in Republica Moldova, Serbia, Polonia, Grecia, Turcia, Spania si SUA. In 2018, compania a avut vanzari de 85 de milioane de euro, iar la inceputul acestui an, Christian Tour a majorat polita de asigurare la 5 milioane de euro, ceea ce reprezinta un record in acest domeniu.