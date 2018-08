Presedintele ANAT, catre ministrul Turismului: Ati creat asteptari false ca serviciile turistice vor fi garantate 100%

"Am asteptat si ascultat cu mare interes conferinta de presa de bilant la sase luni a ministerului pe care il conduceti. Am sperat ca ministerul pe care cu totii l-am dorit, cel al Turismului, ne va face sa fim mandri de meseria pe care, cu pasiune, o exercitam. Rezultatul a fost insa altul: ne-am intristat si ne-am revoltat! (...) Ati ales sa creati asteptari false turistilor romani, in sensul in care serviciile turistice vor fi garantate 100%, desi stiti foarte bine ca majoritatea serviciilor oferite de agentiile de turism nu se incadreaza in scopul directivei transpuse recent in legislatia romaneasca. Ati ales sa comunicati ca este treaba noastra, a agentiilor de turism, sa gasim solutii de garantare in piata, in contextul in care statul roman a abandonat peste noapte fondul de garantare, pentru ca a inteles ca cerintele formulate de dumneavoastra nu sunt realiste si implementabile. Ati ales sa dezinformati, spunand ca in toate tarile din Europa serviciile sunt garantate 100%, desi stiti extrem de bine ca nu este asa. Ati ales sa dati exemplul Germaniei, unde garantarea este limitata la un procentaj redus din cifra de afaceri a firmelor de acolo", se mentioneaza in documentul semnat de presedintele ANAT, Nicolae Demetriade.Potrivit sursei citate, cele peste 2.500 de agentii de turism din Romania au trimis, in ultimii 28 de ani, milioane de romani in concedii memorabile, timp in care "au fost alaturi de turistii lor zi si noapte atunci cand ceva neplacut s-a intamplat"."Atunci cand au aparut crize de tot felul peste tot in lume - natura dezlantuita, atentate, crize politice - au gasit solutii pentru siguranta turistilor. Si-au vazut cu maxima seriozitate de treaba si nu au profitat de lipsa de reglementari care sa asigure protectia turistilor, desi statul roman era obligat prin directive europene sa faca acest lucru. Au existat extrem de putine cazuri de insolventa, in pofida faptului ca marja de profit in industrie este cea mai mica din economia romaneasca. Atunci cand au fost insolvente s-au mobilizat exemplar, au demonstrat solidaritatea de breasla, gasind solutii pentru repatrierea turistilor afectati. Au facut aceasta activitate cu multa pasiune si atentie pentru nevoile turistilor lor. De peste 10 ani s-au preocupat permanent de siguranta turistilor lor, propunand constant si perseverent solutii legale pentru ca acestia sa fie protejati, in pofida dezinteresului major al autoritatilor din Romania. Din pacate, dumneavoastra, domnule ministru, ati ales sa defaimati generalizat agentiile de turism din Romania si doar la intrebarea directa a jurnalistilor v-ati adus aminte sa mentionati ca 'majoritatea agentiilor de turism lucreaza corect'. Ati ales sa comunicati public ca agentii de turism sunt 'smecheri', ca incaseaza bani in avans de la turisti si ii folosesc in alte scopuri, ca fura turistii romani si ca au profituri mari la care ar mai trebui sa renunte pentru a acoperi costurile garantarii serviciilor turistice", se noteaza in scrisoare.In viziunea ANAT, in 28 de ani, au fost foarte putine insolvente si intr-o proportie covarsitoare nu au fost cazuri de 'teapa', ci de insolvente "normale"."Cazul Omnia Turism nu a provocat pagube de opt milioane de euro ci, dupa cum stiti foarte bine, suma respectiva se ridica la maximum 2,5 milioane de dolari (va poate spune asiguratorul) . Firma respectiva era activa de 26 de ani pe piata, iar incidentul s-a declansat prin sinuciderea administratorului si incapacitatea autoritatilor si a justitiei din Romania de a desemna in regim de urgenta un administrator judiciar care sa poata vedea exact ce s-a intamplat. Chiar va imaginati ca cineva da o 'teapa' dupa 26 de ani de activitate in piata si apoi se sinucide? In toate cazurile de pana acum, dincolo de un numar relativ mic de turisti pagubiti (fata de care ne cerem noi scuze, ca breasla), cei mai pagubiti, valoric, au fost tot operatorii din turism, care au platit din buzunar milioane de euro pentru a despagubi clientii sau a-i face sa nici nu simta incidentul. Acestora ar trebuie sa le multumiti si nicidecum sa-i defaimati public pe nedrept", atrage atentia ANAT.Reprezentantii industriei considera ca toate demersurile lor din ultimii ani de a gasi solutii pentru garantarea pachetelor de calatorie au fost ignorate de autoritati." (...) dumneavoastra comunicati public ca 'agentiile de turism opun rezistenta si se impotrivesc'. Se impotrivesc la ceea ce ele au propus? Agentiile de turism se impotrivesc modului in care autoritatile, fara niciun studiu de impact, isi imagineaza ca se pot gasi solutii peste noapte la probleme pe care chiar ele le-au ignorat. Se impotrivesc unor solutii aberante de tip 'cont fiduciar', pentru ca acestea distrug toate agentiile mici si mijlocii care sunt cronic subfinantate si necapitalizate suficient pentru ca, asa cum ati afirmat corect de aceasta data, au supravietuit intr-o industrie salbatica si haotica. Au facut-o, insa, cu fruntea sus in fata a milioane de oameni pe care cu cinste si corectitudine i-au servit! Stimate domnule ministru Bogdan Trif, industria agentiilor de turism din Romania asteapta scuzele dvs. Industria asteapta multumiri pentru ca s-a comportat corect si s-a mentinut curata, in pofida lipsei actiunii statului roman timp de 28 de ani. Evident ca nu exista nicio padure fara uscaciuni, dar acest lucru nu permite nimanui sa o defaimeze la modul general. Dorim sa va aducem aminte ca, dincolo de preocuparea noastra comuna de a proteja turistii romani, Ministerul Turismului are obligatia de a sprijini si nu de a defaima industria pe care o gestioneaza", sustin oficialii ANAT.Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, luni, in cadrul conferintei de bilant, ca agentiile de turism din Romania vor avea timp, pana la sfarsitul anului, sa-si infiinteze un fond mutual sau sa gaseasca un alt sistem de garantare a pachetelor de servicii turistice, astfel incat turistul sa fie protejat." (...) Predecesorii mei, din pacate, nu au avut curaj sa faca acest lucru, motiv pentru care am ajuns in situatii destul de delicate. In afara de procedurile de infringement, am avut insolvente rasunatoare si cel mai elocvent exemplu este cazul Omnia, de anul trecut, unde prejudiciul a fost undeva la 8 milioane de euro, iar polita de asigurare doar de de 50.000 de dolari. Putem sa facem un calcul simplu cand impartim 50.000 de dolari la 8 milioane si constatam ca romanii au fost pagubiti, pot spune chiar tepuiti, pentru ca au pierdut si banii si nu si-au efectuat nici concediile", a sustinut Trif.Ministrul Turismului a adaugat ca, pana la transpunerea noii ordonante, licentierea agentiilor de turism se va face pe sistemul actual."La ora actuala, pana la transpunerea noii Ordonante de Guvern, functioneaza inca aceeasi formula, adica pentru a se obtine licenta este nevoie doar de o polita de 50.000 de dolari si tu poti sa rulezi sume importante, vorbim de milioane de dolari, fara nicio restrictie, pentru ca in interiorul unei societati sunt mai multe coduri CAEN, iar acei bani pe care societatile ii colecteaza in urma vanzarii ofertelor de pachete turistice pot sa-i foloseasca si in imobiliare sau in alte activitati. Cu alte cuvinte, este o metoda foarte simpla de creditare, deci nu mai ai nevoie sa mergi la banca. Prin aceasta implementare a Directivei nu mai permitem acest lucru. Am avut discutii atat cu Comisia Europeana, cat si cu mediul privat. Avem adrese in scris din partea ANAT care contesta Fondul de garantare gestionat de FNGCIMM si spun clar ca nu au fost de acord cu acesta si ca trebuie sa dam drumul si altor posibilitati cum ar fi scrisorile de garantie bancara, politele de asigurare, fondurile mutuale, dar si alte forme de garantare, ceea ce am si facut. Agentiile de turism au de ales, dar pe noi ne intereseaza ca, in momentul in care vinzi un pachet de servicii turistice, sa stim ca turistul este asigurat", a explicat oficialul.La inceputul lunii iulie, Bogdan Trif, declara intr-un interviu acordat AGERPRES, ca "avem deja trei societati care anul acesta au furat banii romanilor, si nu mi-e rusine sa folosesc termenul acesta, si au intrat in insolventa". Aceste societati sunt: Terra Tourism, Jade Turism si Euphoric Travel.