Touroperatorii incep sa nu mai vanda pachete turistice catre tarile europene expuse coronavirusului

In prezent, IRI Travel are oferte catre nordul Italiei, pachete catre cele mai cunoscute destinatii de schi, dar si catre Austria care tocmai a anuntat ca opreste anumite operatiuni de transport care vin din aceasta tara."Am luat aceasta decizie pentru ca nu dorim sa contribuim la raspandirea epidemiei de coronavirus. Pretuim mai mult sanatatea turistilor nostri pe care nu dorim sa-i expunem anumitor riscuri doar de dragul profitului. De asemenea, dorim sa ne protejam si angajatii care se deplasau catre astfel de destinatii", a declarat Lucian Badircea, CEO IRI Travel.Directorul companiei a mai precizat ca pana la orele 14.00, toate ofertele catre destinatiile cu risc mare de infectie vor fi scoase de pe site, iar partenerii din tara vor fi anuntati ca pentru o luna de zile, ofertele de acest gen nu vor mai fi disponibile."Catre Italia avem oferte pentru 12 regiuni, majoritatea acestora fiind in nordul tarii. Mai mult, daca acest fenomen contagios va continua ne gandim sa impunem aceleasi masuri si pentru destinatiile dfe vara din sudul Italiei", a mai afirmat Lucian Badircea.Compania isi cere scuze pentru eventualele inconveniente provocate de decizia aceasta, dar alegem siguranta turistilor!"Precizam ca prin anularea pachetelor noastre nu dorim sa dam un semnal de panica in piata turismului, ci doar alegem sa fim precauti si responsabili cu privire la posibilele contaminari la care ar putea fi expusi turistii nostri", a mai declarat CEO-ul IRI Travel.Daca situatia o va impune vom lua aceeasi decizie si cu privire la destinatiile invecinate Italiei, dar speram sa nu fie nevoie!