O familie de romani aloca, in medie, 1.500 de euro pentru o vacanta. Studiu: Cel mai mult cheltuiesc bucurestenii din nordul Capitalei

In medie, o familie de bucuresteni aloca pentru o vacanta suma de 1.700 euro. O familie cu un copil, care locuieste in nordul Bucurestiului, aloca, insa, aproximativ 3.000 de euro pentru o singura vacanta, cu 45% mai mult decat o familie din sudul Capitalei si de doua ori mai mult decat cheltuiala medie a unei familii la nivel national.Dupa bugetul alocat pentru o vacanta, turistii din Capitala sunt urmati de cei din Constanta, Sibiu si Iasi. In functie de suma medie disponibila pentru o vacanta in familie, in clasamentul judetelor conduc Bucuresti & Ilfov - 1.700 euro/vacanta/familie, Cluj - 1.600 euro, Constanta - 1.500 euro, Timisoara - 1.450 euro, Sibiu - 1.350 euro si Iasi - 1.300 euro, potrivit studiului realizat de TUI TravelCenter, pe baza datelor centralizate de la 80 de agentii din tara.In ansamblu, moldovenii cheltuie pentru o vacanta circa 1.100 euro pe familie, cei din sudul tarii 1.400 euro iar cei din Transilvania 1.500 euro.O segmentare a cererii se observa si in ceea ce priveste destinatiile preferate ale romanilor din diferite regiuni ale tarii. Turistii din vest prefera intr-o masura mai mare decat cei din restul tarii destinatii estivale precum Muntenegru, Italia si Croatia. Aceasta deoarece sunt mai aproape de orasele de resedinta, accentul punandu-se pe vacantele individuale (transport cu autoturismul propriu).Totusi, per ansamblu, destinatiile preferate ale ardelenilor sunt cele clasice, respectiv Turcia - Antalya, Grecia - Creta si Dubai, la care se adauga destinatii exotice precum Mexicul.Clujul, Bucurestiul, Timisoara si Constanta se remarca prin numarul mare de clienti care cumpara mai mult de o vacanta pe an.La Bucuresti se cer din ce in ce mai mult vacante exotice in destinatii din ce in ce mai indepartate: Bora-Bora, Patagonia, Noua Zeelanda, cu experiente din ce in ce mai provocatoare sau neobisnuite.Iasiul prefera destinatiile clasice precum charterele in Turcia, Grecia, Spania si vacantele all inclusive in Bulgaria. Constantenii aleg destinatii charter precum Spania-Tenerife si vacantele exotice in Punta Cana si Thailanda.