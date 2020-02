A inceput Targul de Turism la Romexpo: Vacante platite cu magneti de frigider si oferte de cazare la un euro

Daca unii turoperatori vin si in acest an cu oferta deja traditionala de un euro cazare in insulele grecesti, altii lanseaza plata vacantelor cu magneti de frigider (suveniruri) sau reduc cu pana la 50% orice vacanta contractata pe perioada targului, in timp ce sunt si cazuri in care operatorii prefera sa ocoleasca Romexpo, dar ofera sejururi vacante la fel de tentante la pret pe site-urile proprii sau la sediile agentiilor.Ca de fiecare data, Christian Tour, cel mai mare operator roman de chartere de pe piata locala, se prezinta la Targul de Turism cu o oferta variata atat in ceea ce priveste destinatiile propuse amatorilor de calatorii, cat si in privinta tarifelor."Dorim ca toti cei care viziteaza standul Christian Tour in intervalul 20-23 februarie sa gaseasca vacanta dorita, indiferent ca vorbim despre persoane in cautare de chilipiruri sau vizitatori dispusi sa aloce un buget mai mare pentru un pachet turistic. Prin urmare, revenim cu oferta de cazare de la 1 euro (valabila in Corfu, doar pe anumite plecari si in anumite unitati de cazare). De asemenea, avem pentru turistii care pleaca in vacanta cu chartere cu autocarul o reducere de 50% la transport (pe destinatiile Corfu, Thassos, Zakynthos, Riviera Olimpului, Halkidiki). Pentru ca ne asteptam ca interesul turistilor sa fie foarte mare pentru vacantele de vara - este si cel mai bun moment pentru a-si planifica si achizitiona pachetul pentru concediul mare, din vara - ofertele Christian Tour vizeaza in special pachetele in destinatii de litoral. Astfel, avem reduceri de 100 de euro/camera la sejururi in Creta si Rodos, reduceri de pana la 400 de euro la pachetele de vacanta in destinatii ca Antalya, Egipt, Creta, Kos, Zakynthos, Rodos, Bodrum, Mallorca, Tenerife", a declarat pentru AGERPRES Raluca Hatmanu, director de marketing si comunicare Christian Tour..Pentru cei care vor sa se relaxeze in destinatii exotice, Christian Tour a "taiat" 100 de euro/camera din pretul pachetului in destinatii precum Punta Cana (Republica Dominicana), Cancun si Riviera Maya (Mexic), Varadero (Cuba), Mauritius, Bali, Thailanda. Astfel, un sejur intr-o astfel de destinatie porneste de la 655 euro/persoana (plus 265 euro taxe aeroport).De asemenea, pe toata durata Targului de Turism, toti cei care achizitioneaza excursii optionale din programele de circuite culturale beneficiaza de un discount de 50 de euro. Pe langa aceasta oferta, operatorul propune tarife reduse la programele de tip pelerinaj (Israel, Grecia, Egipt), precum si la programele Senior Voyage in Toscana, Napoli, Sicilia, Elvetia, Cipru, Portugalia, Tara Bascilor sau Scotia.Christian Tour a pregatit si oferta la vacantele in Romania: reducere Early Booking de pana la 40% pentru sejururi pe litoralul romanesc (in toate statiunile romanesti de la Marea Neagra), dar si pachetul City Break "Rasfat la Therme" (de la 196 lei/persoana)."Tot in Romania, lansam, cu ocazia Targului de Turism, cateva programe inedite in tara, sub umbrela "Vacante pentru cei mari si cei mici". Sunt circuite in zone mai putin turistice din Romania, pentru toate categoriile de varsta. Excursiile se desfasoara in cele mai frumoase si bogate cultural zone: Tara Hategului, Delta Dunarii si in Maramures", spune Hatmanu.Nu in ultimul rand, turoperatorul lanseaza o oferta si pentru cei care achizitioneaza un city break, respectiv pe durata Targului de Turism se va aplica o reducere de 10% la pachetele de tip city break in destinatiile: Roma, Londra, Paris, Barcelona si Atena.In ceea ce priveste interesul romanilor pentru vacante, reprezentantul turoperatorului spune ca se asteapta ca anul acesta destinatiile interne sa suscite un interes tot mai ridicat."E un trend inceput acum 2-3 ani si nu doar pentru vacante scurte, determinate de zilele legale nelucratoare (1 Mai, 1 Iunie, Rusalii), ci si pentru vacanta principala din an, cea de vara. Acest interes a crescut odata cu introducerea tichetelor de vacanta. In schimb, ca destinatie externa, Antalya este in continuare extrem de solicitata, fiind principala destinatie ceruta de turistii romani care isi fac planurile pentru vara 2020", a mai spus Raluca Hatmanu.Compania de calatorii Eximtur, chiar daca nu participa cu stand la TTR 2020, deruleaza pe toata perioada desfasurarii editiilor de primavara ale targurilor turistice din tara, respectiv in intervalul 14 februarie - 7 martie 2020, o campanie de reduceri de primavara. Aceasta cumuleza reducerile specifice perioadei Early Booking cu un discount suplimentar acordat pentru orice vacanta, in orice destinatie. Reducerile cumulate pot ajunge pana la 28% si se vor aplica rezervarilor facute in perioada mentionata, atat in on line, pe site-ul companiei, cat si direct in agentii."Am ales sa nu participam anul acesta la Targul de Turism al Romaniei, ne concentram in aceasta perioada eforturile in directia unei serviri cat mai prompte a clientilor de la nivelul intregii tari, care ne apeleaza fie direct in agentii, fie isi fac rezervarile online. Venim in intampinarea lor cu reduceri asemeni celor pe care le-am fi oferit la targ, astfel ca nu mai este necesara deplasarea clientilor nostri pana la locurile de desfasurare a targurilor, isi pot face rezervarile pentru vacantele dorite prin intermediul site-ului nostru sau apeland una dintre cele 22 de agentii Eximtur de la nivelul tarii. In aceasta primavara vom fi prezenti cu stand doar la Targul de Turism "Vacanta" de la Timisoara, in perioada 28 februarie - 1 martie 2020", a declarat pentru AGERPRES Mihaela Draghici, director de comunicare Eximtur.Ea a precizat ca si in 2020 oferta Eximtur este caracterizata de o mare varietate de tipuri de vacante si de o mare diversitate a destinatiilor propuse, atat in Romania, cat si in strainatate. Pentru destinatiile autohtone, compania propune celor care vor sa se bucure de vacante in Romania pachete in destinatii balneare si montane care includ proceduri spa, acces la piscine/aqua park, tratamente balneare cu aparatura moderna cu rezultate exceptionale, sejururi pe litoralul Marii Negre, vacante in Delta Dunarii in hoteluri si pensiuni in locuri pitoresti cu posibilitatea rezervarii de excursii optionale cu durata de 1-9 ore cu ghizi autorizati, dar si pachete pentru perioade speciale: 8 Martie, Paste, 1 Mai, Rusalii, 1 iunie etc.Nu lipsesc nici vacantele de tip city break in orase turistice din Romania. "Pentru turistii care prefera vacantele mai dinamice, recomandam sejururi combinate, care sa includa o parte activa, de exemplu un city break intr-un oras turistic, si una de relaxare, un sejur pe litoralul Marii Negre, in Delta Dunarii sau intr-o statiune balneo-montana", sustine directorul de comunicare Eximtur.Pentru 2020, reprezentantii Eximtur estimeaza ca se va mentine tendinta de crestere inregistrata in ultimii doi ani pentru turismul intern, datorata in mare masura voucherelor de vacanta. "Plata cu acest instrument a devenit o practica obisnuita in agentiile Eximtur, turistii inteleg avantajele apelarii la un consultant de calatorie pentru valorificarea cat mai eficienta a acestor vouchere, atat din punctul de vedere al pretului, cat si al serviciilor de care pot beneficia", precizeaza Draghici.Pentru cei care opteaza pentru vacante cu zbor charter in strainatate, compania vine cu o oferta bogata catre destinatii precum Turcia, Egipt, Spania, insulele grecesti, Tunisia sau Italia. Astfel, o vacanta cu zbor charter in Antalya (Turcia), la un resort 5 stele regim All Inclusive, porneste de la 453 euro/persoana (pret valabil in perioada campaniei reduceri de primavara). Pentru perioada sarbatorilor pascale, compania propune circuite in Italia, Cehia, Egipt, Spania sau Franta, dar si sejururi cu zbor charter in Grecia sau Egipt.Astfel, pentru un circuit de Paste in Praga, cu durata de 4 nopti, pretul in perioada campaniei este de 483 euro/persoana. Tariful include cazare la hotel de 4 stele cu mic dejun, transport cu avionul, transfer aeroport-hotel-aeroport, tur al orasului Praga, insotitor roman de grup, asigurare medicala si storno.De asemenea, un sejur de Paste intr-un resort de 4 stele in Sharm El Sheikh (Egipt), timp de 7 nopti, regim All Inclusive, zbor charter, asigurare medicala inclusa, ajunge la 661 euro/persoana (pret valabil in perioada campaniei reduceri de primavara)."In 2020, apreciem ca se va mentine interesul pentru destinatia Turcia, pentru care in acest an se vor organiza zboruri charter din 14 orase, in plus cu doua fata de anul trecut, orasele noi fiind Constanta si Satu Mare. Locuitorii din Sibiu si Baia Mare vor beneficia si ei in acest an de zboruri charter catre destinatia Egipt. Zboruri charter catre Tunisia se vor organiza in acest an si din Arad, Oradea, Sibiu, Satu Mare, iar catre Creta si din Tg. Mures si Oradea. In ce priveste destinatiile exotice, credem ca atentia iubitorilor de astfel de calatorii se va indrepta catre destinatii din America Centrala si Africa", a subliniat Draghici.Pentru cei care vor vacante iesite din tipare, Eximtur propune clientilor superbele insule exotice Seychelles, conceptul de Island Hopping fiind din ce in ce mai savurat de iubitorii de calatorii, dar si un Safari in Africa, expeditii pe muntele Kilimanjaro sau o croaziera plus circuit in Alaska.Turoperatorul Paralela 45 va derula o campanie de reduceri speciale cu ocazia Targului de Turism, cu discounturi cuprinse intre 10 si 50% din tariful de cazare, in functie de destinatie, si se cumuleaza cu cele aplicate in perioada de Early Booking.Campania se deruleaza in perioada 18-24 februarie si este disponibila pe portalul paralela45.ro, in agentiile din retea si la standul Targului National de Turism al Romaniei, organizat la Romexpo, se arata intr-un comunicat al companiei remis AGERPRES.La finalul campaniei, reducerile din perioada de inscrieri timpurii se diminueaza, treptat, pana la finalul lunii martie."Si in acest an am luat decizia de a lansa in avans perioada de reduceri ocazionata de targul de turism pentru a veni astfel in sprijinul turistilor din intreaga tara care doresc sa isi achizitioneze vacante cu reduceri. Cea mai spectaculoasa crestere estimam ca o va avea Egiptul, in acest an, la 100.000 - 120.000 de turisti. Si in Hurghada, si in Sharm el Sheikh sunt hoteluri bune, noi, frumoase, cu all inclusive, mancarea este buna. Vacanta in Egipt este o alternativa la Antalya, unde au fost anul trecut aproape 250 de mii de romani", a declarat Alin Burcea, CEO Paralela 45.Cele mai solicitate destinatii se asteapta sa fie Turcia (Antalya, Alanya si Bodrum), Grecia si Egiptul, devenite in sezonul 2020 si mai accesibile turistilor romani din intreaga tara, dupa introducerea mai multor curse charter. Spre Antalya, Alanya si Bodrum sunt programate 23 de curse saptamanale, din 13 orase: Bucuresti (patru curse saptamanale spre Antalya si una spre Alanya), Cluj-Napoca, Timisoara, Targu Mures si Iasi (cate doua curse/saptamana), Bacau, Arad, Baia Mare, Oradea, Suceava, Constanta, Craiova, Satu Mare (una pe saptamana, ultimele trei fiind noi in sezonul 20202). Spre regiunea Bodrum-Kusadasi-Marmaris se zboara din Bucuresti si din Cluj-Napoca (noutate in 2020) o data pe saptamana.Oferta de insule grecesti cuprinde anul acesta Creta/Heraklion din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, precum si din Targu Mures si Oradea (noutati in 2020); Creta/Chania, Corfu, Rhodos si Mykonos (noutate in 2020) din Bucuresti, in total noua curse saptamanale. Spre Egipt sunt programate trei curse saptamanale din Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisora (pentru Hurghada) si una, din Bucuresti, spre Sharm el Sheikh.In perioada campaniei, preturile pornesc de la 359 de euro/persoana pentru sapte nopti in Antalya, cu plecare de la Bucuresti, de la 471 de euro/persoana pentru pachetul cumparat de la Constanta, de la 488 de euro/persoana din Satu Mare, de la 467 de euro/persoana din Craiova. O vacanta in Bodrum costa de la 468 de euro/persoana la Cluj-Napoca. Un pachet pentru Heraklion de la Targu Mures costa de la 376 de euro/persoana, iar din Oradea de la 383 de euro/persoana. Preturile pentru Hurghada pornesc de la 473 de euro/persoana, iar pentru Sharm el Sheikh de la 446 de euro/persoana. Preturile afisate in campania de reduceri speciale au toate taxele incluse.Conform sursei citate, pe portalul www.paralela45.ro, turistii au la dispozitie si graficul de tarife pentru fiecare hotel, intreg sezonul 2020, si pot alege vacanta potrivita, in functie de buget. De regula, intr-o campanie de reduceri speciale care cuprinde si targul de turism, 70% dintre cumparatori fac rezervarea online si 55% achita tot online, 30% prin transfer bancar, 15% direct in agentii sau la targul de turism. Vacanta se poate cumpara si in rate, pana la 12 rate fara dobanda, datorita parteneriatelor realizate de Paralela 45 cu sapte banci.Alin Burcea se asteapta la vanzari de peste 4 milioane de euro in perioada campaniei desfasurate cu ocazia Targului de Turism."Cumpararea online a devenit o obisnuinta pentru publicul ocupat. Noi am vandut anul trecut in valoare de 3,5 milioane de euro, estimam ca anul acesta vom ajunge la cinci milioane de euro. Dar publicul vine si la targurile de turism, unde gaseste cea mai mare varietate de oferte si in doua - trei ore alege vacanta potrivita si o si achita. Ne asteptam la vanzari de peste patru milioane de euro, dupa saptamana de reduceri speciale, la targul de turism, in agentiile proprii si dar mai ales pe portalul Paralela 45", precizeaza Alin Burcea.Vanzari in crestere sunt asteptate, in perioada targului de turism, si pentru vacantele de Paste si circuitele turistice.Turoperatorul Paralela 45 estimeaza ca va incheia anul cu un volum de vanzari de 80 de milioane de euro, in crestere cu 15% fata de anul trecut. Reteaua de agentii va creste cu inca cinci, care vor fi deschise la Ramnicu Valcea, Brasov, Deva, Bucuresti, ajungand astfel la un numar de 55 de agentii proprii si francize.Daca la editia din toamna, Dertour a premiat spontaneitatea invitand iubitorii de calatorii sa vina la standul sau cu bagajul de mana facut si sa se inscrie in cursa pentru castigarea uneia dintre cele doua vacante de doua persoane, 100% gratuite, acordate pe loc, anul acesta a lansat o alta promotie inedita: plata cu magneti de frigider.Astfel, turistii care vin la standul Dertour la Targul de Turism cu 10 magneti din vechile vacante, primesc 100 de euro reducere la cumpararea unei noi vacante, la alegere din cele Early Booking marca Dertour.Cei care vor sa plateasca cu suveniruri pot alege din destinatii populare si foarte iubite de romani, precum Turcia, Grecia sau Spania, sejururi in fascinantele Tunisia si Egipt sau pe meleaguri exotice, precum Bali - care are sezon vara, sau Thailanda, faimoasa pentru plajele paradisiace si cele mai spectaculoase apusuri."Invitam romanii sa-si converteasca micile amintiri din vechile vacante in bani pentru una noua, oferindu-le acest mod inedit de plata. Cu atatea oferte si destinatii, ai toate sansele sa ramai cu capul in noua vacanta. Ne-am pregatit si la aceasta editie a Targului de Turism cu pachete avantajoase pe toate gusturile, in destinatii cat mai diverse, ca fiecare sa-si poata alege vacanta perfecta", spune Cosmin Marinof, CEO Travel Brands, operator al brandului DERTOUR in Romania.Oferta este valabila numai la standul Dertour, la cumpararea unei vacante pe loc, in limita a 40 de vouchere pe tot parcursul Targului de Turism, oferite sub forma a 10 vouchere pe zi. Regulamentul campaniei pot fi consultat pe www.dertour.ro.Turoperatorii grupului Aerotravel, AeroVacante si CruiseHub, au pregatit pentru Targul de Turism oferte speciale, cu reduceri de pana la 50%, care sunt valabile pentru sejururile in Insula Skiathos. Pachetele sunt dezvoltate sub conceptul "Smart Vila", un produs atractiv pentru turisti datorita preturilor accesibile pentru sapte nopti de cazare, avion inclus, transferuri si asistenta turistica, intr-una dintre cele mai frumoase destinatii ale Greciei. La standul AeroVacante pot fi gasite, de asemenea, oferte speciale de targ pentru vacante in Antalya, Puglia, Ischia si Caraibe, se arata intr-un comunicat al companiei, remis AGERPRES."In fiecare an, AeroVacante efectueaza cercetari de piata si destinatie si, ulterior, consolideaza produsele existente si dezvolta noi pachete de calatorie. Pentru ca o singura optiune nu este ideala pentru alegerea vacantei perfecte, anul acesta va propunem diversitate. AeroVacante vine cu un portofoliu de produse in tendinte si destinatii de calatorie frecventate chiar si de marile celebritati ale lumii. Printre produsele noi pot sa va mentionez deja Ischia, Puglia si Caraibe", a declarat Horea Belenes, director general AeroVacante.Pentru Targul de Turism, CruiseHub a pregatit oferte pe cele mai noi vase de croaziera, ce contin pachete pentru croaziere de grup si individuale, cu focus pe Marea Mediterana, Europa de Nord si Caraibe. Croazierele de grup au reduceri de pana la 300 de euro/cabina si includ ghid insotitor, zbor, transferuri, toate mesele si un program bine planificat de activitati, atat la bordul navei, cat si la sol. Doua dintre acestea au fost create special pentru targul de turism, editia de primavara. Croazierele individuale pot fi achizitionate cu o reducere de 5%, pe perioada targului."De peste 10 ani livram experienta croazierei pe toate marile si oceanele lumii. Ne bucuram sa vedem ca prezenta noastra in piata ajuta la cresterea cu 15 - 20 % a numarului de pasageri in fiecare an. Participarea la targ este pentru noi o oportunitate de a interactiona atat cu partenerii nostri, cat si cu pasagerii, de a le intelege cat mai bine nevoile si a le oferi produse de calitate. Pentru aceasta editie am pregatit doua croaziere de grup pe Mediterana si Fiordurile Norvegiei dedicate targului, dar si super oferte la alte 13 croaziere de grup, acoperind cele mai dorite destinatii, pe langa reduceri la croazierele individuale", a declarat Mihai Grigoras, directorul general CruiseHub.CFR Calatori promite preturi mai mici cu 45% la Targul de Turism al Romaniei pentru biletele de tren pe rute interne."In perioada targului, oferim vouchere cu reducere 45% pentru cumpararea biletelor de tren in trafic intern. Voucherul este valabil pentru calatoria pana la data de 23 martie 2020, iar reducerea pe baza lui se aplica la pretul final al unei calatorii simple individuale (adult sau copil), la procurarea de la casele de bilete din statii si agentii de voiaj cu emitere electronica a legitimatiilor de calatorie. De asemenea, vizitatorii de la targ, inscrisi sau care se inscriu la newsletter-ul CFR Calatori, pot cumpara direct de la standul nostru bilete de tren cu reducere 45%. Tipurile de bilete care se pot emite sunt cele disponibile la cumpararea online cu maximum 30 de zile de anticipatie si cel mai tarziu cu 6 ore inainte de plecarea trenului", se arata intr-un comunicat al CFR Calatori remis luni AGERPRES.La standul companiei, cei mici pot proba sepcutele de ceferist si pot face fotografii pentru colectia personala la fiecare ora exacta, de joi pana sambata, in intervalul 11:00 - 16:00 si duminica intre 11:00 si 14:00."CFR Calatori se schimba! Mi-am propus inca de la inceput sa punem calatorul in centrul atentiei noastre, sa imbunatatim situatia trenurilor si sa schimbam atmosfera in interiorul companiei. Dupa mai putin de o luna pot spune ca aratam deja o alta fata publicului calator. Miile de mesaje primite de la oameni s-au transformat in decizii concrete de suplimentare a trenurilor, cu peste 200.000 de locuri. Primim reactii foarte bune cu privire la numarul de vagoane, la cum arata acestea la plecarea in calatorie si ma bucur sa va spun ca am constatat si o imbunatatire a starii lor de curatenie, atunci cand pasagerii coboara din ele. Stim ca mai sunt multe de facut, unele lucruri nu se vor rezolva peste noapte, dar ideile si solutiile cu care colegii mei m-au primit in trenurile, depourile, reviziile si birourile din toata tara, ma fac sa fiu optimist. Continuam ce am inceput!", a declarat directorul general CFR Calatori, Dan Costescu.Touroperatorul Cocktail Holidays are o serie de promotii speciale valabile pe durata desfasurarii Targului de Turism al Romaniei, intre 20 si 23 februarie, dar nu va fi prezent la Romexpo. Vacantele la tarife reduse pot fi achizitionate online de pe website-ul agentiei de turism.Brandul Cocktail Holidays a aparut in urma cu 13 ani, dar compania care il detine, Prompt Service Travel Company, a fost deschisa inca din 1993. Agentia si-a inceput activitatea oferind turistilor vacante cu zboruri charter in Grecia - Creta, in prezent operand peste 25 de destinatii din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Constanta. Anual, Cocktail Holidays organizeaza circuite culturale, istorice sau tematice, dar si vacante in destinatii exotice precum Sri Lanka, Thailanda, Cuba.Targul de Turism al Romaniei, editia de primavara, se va deschide joi, 20 februarie, la Pavilionul B2 al Centrului Expozitional Romexpo, in prezenta ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA), Virgil-Daniel Popescu, si a secretarului de stat, Emil-Razvan Pirjol, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES."Cu ocazia Targului de Turism al Romaniei, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri organizeaza evenimentul de lansare a raportului privind operationalizarea unei retele de Organizatii de Management al Destinatiei (OMD) in Romania. Raportul este rezultatul proiectului derulat in colaborare cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si finantat de Comisia Europeana, prin Directia Generala Reform, pentru a sprijini infiintarea si functionarea OMD-urilor in Romania", se mentioneaza in comunicat.Evenimentul de lansare va fi urmat de un seminar de lucru sustinut de experti la nivel international, care va avea drept scop prezentarea in detaliu a raportului si a manualului de operare a OMD-urilor.La standul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, vizitatorii vor putea descoperi un spatiu special destinat proiectului "EDEN Destinatii Europene de Excelenta". Cele noua destinatii europene de excelenta care au ocupat locul I in cadrul concursurilor EDEN si care vor fi promovate in cadrul manifestarii expozitionale sunt: Depresiunea Horezu, Parcul Natural Apuseni, Statiunea Geoagiu - Bai, Tinutul Buzaului, Municipiul Alba Iulia, Jurilovca, Marginimea Sibiului, Municipiul Suceava si Tautii Magheraus.Romexpo - organizatorul sustine ca februarie este luna ideala pentru a-ti planifica si rezerva vacantele pentru 2020. Astfel, la TTR vor fi prezenti peste 310 agenti si tour-operatori din Africa de Sud, Albania, Bulgaria, Croatia, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Grecia, Israel, Italia, Maroc, Palestina, Republica Moldova, Romania, Serbia, Spania, Tunisia, Turcia si Ungaria. In plus, diferentele culturale si geografice ale celor mai fumoase si spectaculoase locuri din lume sunt dezvaluite prin participarile oficiale la targ ale Africii de Sud, Bulgariei, Greciei, Israelului, Republicii Moldova, Marocului, Palestinei si Tunisiei.Reprezentantii Consiliilor judetene din Bistrita, Bihor, Botosani, Brasov, Buzau, Constanta, Dambovita, Hunedoara, Ialomita, Maramures, Mures, Suceava, Timis si Tulcea se asigura ca Romania se afla pe harta destinatiilor de anul acesta, iar reprezentantii oraselor Amara, Bistrita, Brasov, Botosani, Constanta, Eforie, Fagaras, Geoagiu Bai, Herculane, Hunedoara, Iasi, Mangalia, Oradea, Piatra Neamt, Targoviste, Timisoara si ai comunelor Afumati, Miroslava, Molivisu si Vama Buzaului vor incanta romanii cu cele mai frumoase traditii si obiceiuri, alaturi de mesteri populari de renume.Cautarea de vacante la cel mai bun pret va fi asezonata cu momente artistice multiculturale oferite de reprezentantii zonelor turistice din Romania, dar si de cei ai tarilor care participa oficial la eveniment.Editia de primavara a TTR are loc impreuna cu Romhotel - Expozitie internationala de echipamente, mobilier si dotari pentru hoteluri si restaurante.Programul de vizitare este in perioada 20 - 22 februarie, intre orele 10.00 - 18.00, iar in 23 februarie, intre orele 10.00 - 16.00.