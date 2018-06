Atentie, turisti! Cel mai mic pret intotdeauna ascunde ceva

ANAT avertizeaza

"Am spus cu fiecare ocazie: nu pretul cel mai mic garanteaza concediul cel mai reusit.Clientii trebuie sa inteleaga ca, apeland la agentii obscure, care de multe ori nu-si lasa nici macar datele complete de contact, se expun unor riscuri.Daca le si accepta, e treaba lor. Nu e cazul Terra Turism, care avea totusi o pozitie si o vechime pe piata. Acolo inca nu stiu ce s-a intamplat - poate frauda, poate bad management, poate au fost trasi in jos de insolventa vreunui furnizor de-al lor.Nu ma pot pronunta in acest caz pana cand nu voi avea mai multe informatii.Problema, insa, ramane aceeasi: pe ce criterii imi aleg agentul de turism? Recomandari? Bonitate? Reputatie pe piata? Indiferent care va fi acela, un lucru e clar: cel mai mic pret, nu doar in turism, intotdeauna ascunde ceva.Daca vorbim de un last minute real, e altceva. Nu poate fi, insa, sustenabil pe termen lung", este de parere Luca, intr-un comunicat de presa transmis, joi, AGERPRES.Acesta subliniaza, totodata ca, la capitolul preferinte in materie de vacante de vara, in top se mentin Antalya si insulele grecesti pentru pachetele cu avion, respectiv Grecia de nord si Bulgaria ce includ transportul cu autocarul."Ca destinatii, nu pot spune ca sunt schimbari fata de sezonul anterior. Cele mai vandute destinatii raman aceleasi: Antalya si insulele grecesti pentru pachetele cu avion, respectiv Grecia de nord si Bulgaria pentru pachetele cu autocar ori cu transport propriu.Din Grecia, se detaseaza net, ca si in anii precedenti, Riviera Olimpului si insula Thassos.Au crescut rezervarile de tip early booking si au scazut cele de tip last minute - atat datorita faptului ca tot mai multi clienti inteleg avantajele rezervarilor din timp, cat si aceluia ca in multe locatii, cu greu se mai gasesc camera disponibile.Din pacate, insa, apar tot mai frecvent nemultumiri nejustificate, pe fondul unei comunicari defectuoase intre client si agentul de turism, dar si pe seama unor asteptari exagerate ale clientului, necorelate cu nivelul bugetului alocat si cu serviciile contractate", a declarat Dumitru Luca.Potrivit consultantilor tour operatorului Corali Holidays, specializat pe transport cu autocarul din Romania, in Grecia predomina rezervarile fara masa sau cel mult cu mic dejun, care lasa o mai mare libertate de miscare, in Turcia si Bulgaria insa peste 80% dintre pachetele rezervate sunt de tip "All inclusive".Pe de alta parte, romanii au inceput deja sa faca rezervari pentru pachetele turistice de toamna, in special pentru Festivalul vinului din Basarabia si pentru city-break-urile catre Istanbul.