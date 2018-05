Studiu: 1 din 3 romani prefera un sejur cu zbor charter. Care este destinatia verii 2018?

Cea mai cautata zona pentru acest sezon este Antalya, care a inregistrat o crestere de 70%, arata datele turoperatorului Paralela 45.Peste 25.000 de turisti romani au cumparat pachete cu zboruri charter pentru sezonul estival din acest an, cu 32% mai multi fata de 2017. Sejururile cu zboruri charter sunt, de altfel, cele mai vandute pachete pentru vara 2018, in comparatie cu cele cu transport individual. Pe de alta parte, Paralela 45 gestioneaza un numar record de curse charter catre destinatii estivale precum Antalya, Spania, Portugalia, Croatia, Cipru, Italia, Tunisia, in acest sezon.Destinatia vedeta a anului este Antalya, sustinuta de cresterea cererii cu 70% fata de anul trecut. Cele mai multe rezervari s-au facut in perioada de Early Booking, cand un pachet de sapte nopti pentru luna aprilie a putut fi cumparat cu 390 de euro. Cursele catre Antalya din aprilie, mai si iunie au fost ocupate in proportie de 98%, in timp ce gradul de ocupare pe cele din iulie, august, septembrie si octombrie, operate nu numai din Bucuresti, ci si din Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si, in premiera anul acesta, Targu Mures, este in acest moment de 67%.Turoperatorul Paralela 45 estimeaza ca peste 18.000 de clienti ai agentiei isi vor petrece vacanta de vara in statiunile de pe riviera turceasca si 170.000-180.000 de turisti la nivel de tara.Datorita cererii foarte mari pentru Antalya si in mod special pentru turistii care aleg Alanya si Side pentru vacanta lor, Paralela 45 opereaza in perioada iunie-septembrie un charter care aterizeaza pe Aeroportul Gazipasa din Alanya."Am decis sa introducem un nou zbor charter, catre Alanya, pentru a scurta drumul pana la destinatie al turistilor care aleg Analya si Side. Transferul lor de la aeroportul din Alanya pana la hotel se va scurta la 30-45 de minute, de la patru ore, cat dura pana acum", declara Alin Burcea, CEO Paralela 45.Antalya este aleasa de familii, pentru confortul oferit de all inclusive, dar si de tineri, care descopera adrenalina in afara resorturilor, fie la rafting, buggy safari, scuba diving ori la plimbarea cu gondola pe cea mai lunga instalatie de cablu din Europa. 80% dintre ei aleg un sejur de 7 nopti, in timp ce 20% opteaza pentru un sejur prelungit, intre 10 si 14 nopti.In Grecia (insulele Samos si Lesbos oferite, in premiera anul acesta, ori in Creta, Corfu, Rhodos, Kos, Santorini si Zakynthos), turistii prefera in special hotelurile de patru stele si transportul cu avionul. Grecia este, de asemenea, la mare cautare, iar o tendinta in crestere a preferintelor se observa pentru insulelele mai putin aglomerate cum sunt Samos si Lesbos, lansate dupa cererea tot mai accentuata pentru destinatii linistite.In oferta Paralela 45 se regasesc si destinatii grecesti unde se ajunge mai usor cu masina, cum ar fi Thassos, Lefkada, Skiathos, Riviera Olimpului, Parga, Halkidiki, Thrace si Kefalonia. Tarifele incep de la 298 euro/persoana pentru un sejur de sapte nopti cu avionul si de la 10 euro/noapte/persoana cu transport individual.In Spania, cele mai cautate zone sunt Costa Blanca, Costa Dorada, Costa del Sol, Costa Brava, Tenerife, Grand Canaria si Palma de Mallorca, la pachete de la 590 de euro/persoana pentru sapte nopti de cazare la un hotel de trei stele, transport cu avionul, transferuri si taxe incluse.Vara 2018 mai are in oferta Cipru, atat Larnaca, cat si Cipru de Nord, unde o vacanta costa de la 446 euro/persoana pentru sapte nopti de cazare la un hotel de trei stele, cu avionul, taxe de aeroport si transferuri incluse, precum si Croatia, disponibila pe zboruri charter saptamanale, lansate de turoperator cu trei ani in urma, la pachete de la 480 de euro/persoana.Per total, cresterea volumului vanzarilor in primul trimestru este de 28%."Le recomandam turistilor sa rezerve din timp vacanta, cu cat decid mai repede unde vor sa calatoreasca cu atat au mai multe optiuni de hoteluri la dispozitie, la preturi avantajoase. Avand in vedere vanzarile tot mai mari in Early Booking, estimam ca ofertele de tip last-minute vor fi din ce in ce mai putine sau chiar inexistente pe unele destinatii unde exista cerere mare nu doar pe piata romaneasca, ci la nivel european", spune CEO Paralela 45.In Romania, vanzarile pentru vacanta de vara la mare au crescut cu 20% datorita emiterii voucherelor de vacanta si pentru bugetari, cele mai cautate statiuni fiind Mamaia, Eforie Nord, Olimp si Venus, la hoteluri de trei si patru stele.Potrivit analizelor turoperatorului, 35% dintre turistii Paralela 45 dintr-un an sunt clienti repetitivi, au vaste intre 25 si 65 de ani si realizeaza venituri medii si peste medie. Pretul mediu pentru un pachet turistic este de 650 euro/persoana pentru un sejur de o saptamana cu zbor inclus. Peste 70% dintre clienti analizeaza ofertele si destinatiile de vacanta pe site-ul www.paralela45.ro, in timp ce restul prefera sa mearga direct in reteaua de 45 de agentii din intreaga tara."Pachetele noastre de vacanta sunt gandite special spre satisfactia turistilor, construite cu multa seriozitate de specialistii nostri care vad anual fiecare destinatie, de 28 de ani de cand suntem parteneri de vacante pentru clientii nostri. Indiferent de tipul de vacanta, toate ofertele afisate pe site si toate materialele noastre promotionale arata numai pretul final, fara taxe ascunse", spune CEO Paralela 45.