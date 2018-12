Turistii straini au cheltuit cu 120 de milioane de euro mai mult in Romania decat anul trecut

In total, turistii straini au cheltuit aproximativ 1,1 miliarde de euro, ceea ce inseamna incasari mai mari aproximativ 120 milioane de euro in plus pentru industria romaneasca."Turismul romanesc a cunoscut cresteri pe toate planurile gratie masurilor luate de Executiv in ultimul an", spun reprezentantii Ministerului Turismului, in comunicat."Astfel, Institutul National de Statistica a confirmat in mod oficial dezvoltarea turismului din perspectiva incasarilor si a numarului de turisti straini care au vizitat Romania", se mai arata in comunicat.