A inceput programul "Litoralul pentru toti". De la cat pornesc tarifele

Turistii pot beneficia de cazare la mare platind intre 159 si 605 de lei pentru o saptamana de cazare in perioada 14 mai - 14 iunie 2018.Potrivit FPTR, aproximativ 15.000 de turisti sunt asteptati pe litoral sa beneficieze de vacante cu tarife reduse in perioada in care are loc programul "Litoralul pentru toti", intre 14 mai si 14 iunie 2018."Acesta este singurul program social din Romania sustinut integral de mediul de afaceri, respectiv de patronatele hoteliere autohtone. Tarifele percepute in cadrul programului de catre hotelieri sunt neschimbate de cinci ani, desi costurile utilitatilor au suferit in toata aceasta perioada majorari de peste 60 la suta, iar in unele cazuri, chiar s-au dublat", au aratat reprezentantii FPTR.Preturile din 2018Tarifele maximale propuse pentru oferta speciala de sase nopti de cazare pentru o persoana, la hotelurile din zona Mamaia - Constanta - Eforie, sunt de 205 lei pentru hotelurile de o stea, fara mic dejun; 235 lei la 2 stele, fara mic dejun si 315 lei cu mic dejun; 265 de lei la trei stele fara mic dejun si 425 lei cu mic dejun inclus; 485 lei la patru stele si 605 lei la cinci stele, ambele preturi incluzand masa de dimineata.Pentru sudul litoralului, in statiunile Costinesti, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai si Vama Veche, tarifele negociate in aceasta editie a programului, tot pentru un sejur sase nopti/persoana, pleaca de la 159 lei pentru hotel de o stea, fara mic dejun; 179 de lei la doua stele, fara mic dejun, si 269 de lei cu mic dejun; 199 de lei la trei stele fara masa de dimineata si 329 de lei cu micul dejun inclus; iar la patru si cinci stele - 379 de lei, respectiv 469 de lei, sumele incluzand si micul dejun."Litoralul pentru toti" este destinat turistilor care isi doresc o vacanta la malul marii la inceputul sezonului, pentru care pot aloca buget foarte mic, comparativ cu bugetele pentru sejururile petrecute in lunile iulie si august.Tarifele practicate in programul special "Litoralul pentru toti" sunt mai mici cu pana la 70% fata de cele din varf de sezon.FPTR mai anunta ca s-au inscris in program 36 hoteluri din toate statiunile de pe litoral, care pun la dispozitie un numar de 2.200 de locuri in fiecare dintre cele cinci serii. Aceste locuri vor fi vandute prin agentiile de turism partenere si revanzat