Agentiile de turism: Proiectul prin care Protectia Consumatorului pregateste amenzi uriase va devasta industria

Asa cum Ziare.com v-a informat deja, Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) a lansat pe 14 decembrie in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta care - daca ar fi adoptat in forma propusa - le-ar da inspectorilor puterea de a imparti amenzi de milioane de euro.Mai exact, ceea ce isi doreste ANPC este sa poata aplica amenzi de pana la 4% din cifra de afaceri atat pentru banci si supermarketuri, cat si pentru alte societati - cum ar fi agentiile de turism - care se fac vinovate de "practici comerciale incorecte".In aceste conditii, Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) sustine ca ANPC ar trebui sa puna accent mai degraba pe informare si preventie, in loc sa dea amenzi care sa puna pe butuci agentiile de turism.Mai exact, ANAT sustine ca astfel de sanctiuni vor avea "efecte dezastroase pentru industria de calatorii si mediul de afaceri din Romania". In plus, mai sustine Asociatia, ANPC incearca, de fapt, periodic sa isi castige dreptul de a imparti amenzi uriase in industrie."Potrivit proiectului de OUG, inspectorii ANPC pot amenda cu 2-4% din cifra de afaceri a anului anterior acele societati comerciale vinovate de practici comerciale incorecte, inselatoare ori agresive la adresa consumatorilor.Aceasta este a doua incercare a ANPC de a modifica nivelul amenzilor, dupa ce, in 2016, a trecut tacit de Camera Deputatilor un proiect similar, ce prevedea sanctiuni de pana la 10% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior savarsirii faptei, cu intentie sau din neglijenta.Proiectul, contestat si atunci de ANAT, fusese avizat negativ de Consiliul Economic si Social si de Comisia pentru Munca si Protectie Sociala a Camerei Deputatilor", se arata intr-un comunicat remis miercuri Ziare.com de catre ANAT.Potrivit aceluiasi document, in conditiile in care cuantumul amenzilor ar creste asa cum propune ANPC, "agentiile de turism din Romania, care vand pachete ale unor turoperatori straini, sunt si mai vulnerabile. Potrivit OG 2/2018, care transpune Directiva 2302/2015 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, acestea sunt responsabile pentru serviciile incluse in pachetele respective, desi nu au vreun control direc