Amsterdamul renunta la unul dintre simbolurile orasului ca sa mai scape de turisti

Cu o inaltime de trei metri si 23,5 metri latime, literele in rosu si alb se aflau in fata Rijskmuseum. Luni, ele au fost duse intr-un depozit al primariei dupa 14 ani de cand au fost montate, scrie Efe."I amsterdam" (joc de cuvinte - "I am Amsterdam/ Eu sunt Amsterdam") devenise un simbol al orasului, turistii fotografiindu-se cu el in semn de amintire. In plus, a fost un bun mod de promovare a orasului. Initiative asemanatoare exista si in alte tari din lume - Lyon si Moscova se numara intre orasele care au un astfel de simbol.Retragerea semnului a fost consecinta a cresterii coplesitoare a numarului turistilor cu care se confrunta orasul. Conform previziunilor, Amsterdam va ajunge sa primeasca peste zece ani cu 7 milioane de turisti mai mult decat in prezent.In 2017, capitala a primit 17 milioane de turisti, de aproximativ doua ori mai mult decat in 1999, cand au fost inregistrate aproximativ 10 milioane. Pentru 2025 este prevazut ca numarul lor va ajunge la 23 de milioane.Primaria condusa de Femke Halsema incearca sa franeze aceasta tendinta si prin eliminarea instalatiei care nu reflecta valorile orasului: diversitate, toleranta si solidaritate.