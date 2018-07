ANAT: In ce conditii pot fi despagubiti integral turistii, in caz de insolventa

El a aratat ca, in perioada urmatoare, trebuie preluata in legislatia nationala o directiva europeana care prevede asigurarea integrala a pachetelor turistice si serviciilor asociate si returnarea intregii sume de bani catre clienti, in cazul unei insolvente a agentiei de turism.Totusi, aceasta directiva nu poate fi aplicata deocamdata, din lipsa unor mecanisme, a explicat oficialul ANAT."Suma de rambursat pentru turisti, in cazul unei insolvente, era limitata pana acum la 40.000 de euro, adica 50.000 de dolari. Suma care va trebui returnata de acum incolo nu mai are plafon. Deci daca un agent, pana acum, incasa o jumatate de milion de euro si intra in faliment fara sa ofere serviciile, din jumatate de milion se luau 50.000 de dolari si se imparteau proportional la fiecare. Acum, potrivit directivei, toti banii trebuie dati inapoi. Ceea ce ne dorim si noi, de ani de zile", a afirmat Anastasiu.El a mai spus ca ANAT a propus inca din 2016 majorarea treptata a plafonului de 50.000 de dolari, pentru ca atat piata turistica, cat si cea de asigurari sa se adapteze si sa nu fie brusc distorsionata prin trecerea de la "aproape nimic" la "aproape infinit"."Iar Comisia Europeana spune: "E treaba voastra, noi am spus in directiva ca trebuie sa returnati toti banii". Si noi vrem, pentru ca in acest mod agentiile de turism isi pot tine clientii aproape. Ok, lucrurile acestea costa niste bani, vor creste preturile pachetelor turistice, pentru ca toti acesti bani vor fi bagati in tarife si este normal sa fie asa, dar toata lumea ar fi multumita daca preturile ar fi ceva mai mari, si clientii, si agentiile de turism", a aratat Anastasiu.El a subliniat ca vor fi despagubiti integral doar turistii care aleg un pachet turistic cu servicii asociate, adica cel putin doua produse, spre exemplu cazare si transport sau cazare si serviciul de inchiriere de masini."Pe litoralul romanesc, o saptamana cu mic dejun - nu intra. Litoralul bulgaresc, o saptamana cu demipensiune - nu intra. Halkidiki, doua saptamani cu pensiune totala - nu intra, daca nu are si a doua componenta, respectiv transportul sau rent-a-car si asa mai departe. Deoarece acesta nu este un pachet. Toate aceste servicii, oferite mondial de site-uri sau agentii, nu intra in scopul directivei. Deci greseste cine creeaza asteptari ca de maine orice ban platit in avans oricui va fi rambursat in intregime pentru ca, unu, nu intra toate produsele si, doi, nu exista mecanisme", a avertizat reprezentantul agentiilor de turism.