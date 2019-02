Potrivit Profit.ro, este vorba despre paltformele Expedia, Booking.com, Agoda, Hotels.com, Ebookers si Trivago.Site-urile au fost anchetate de catre Autoritatea pentru Concurenta si Piete (CMA) din Marea Britanie, care s-a sesizat in urma reclamatiilor privind taxe ascunse, reduceri inselatoare si diverse tactici prin care clientii erau presati sa rezerve o camera cat mai rapid.Acum, platformele sunt obligate sa renunte la reduceri inselatoare si la comparatii eronate, precum cea a tarifului pentru un apartament de lux cu cel al unei camere duble. In plus, trebuie sa indice numarul real al persoanelor care se uita in acel moment la o oferta.Acestea nu mai au voie nici sa ascunda anumite taxe impuse clientilor si trebuie sa le afiseze pe site, inclusiv cele suplimentare percepute de hoteluri.Aceste schimbari trebuie introduse pana la 1 septembrie. ...citeste mai departe despre " Booking.com si alte 5 site-uri de rezervari online, obligate sa renunte la practici inselatoare si taxe ascunse " pe Ziare.com