Calatorii chinezi, un motor al turismului mondial blocat de coronavirus

Pe fondul epidemiei de coronavirus, Guvernul chinez a suspendat voiajele organizate si isi sfatuieste resortisantii sa evite sa calatoreasca in strainatate. Insa, aceasta situatie risca sa aiba un impact economic semnificativ mai mare comparativ cu precedentele epidemii de SARS (din 2002-2003) si gripa A (H1N1) din 2009, deoarece ponderea chinezilor in fluxurile turistice mondiale s-a triplat in ultimii zece ani.Potrivit celor mai recente date ale Organizatiei Mondiale a Turismului (OMT), in anul 2018 au fost inregistrate 149,7 milioane de calatorii in strainatate ale cetatenilor chinezi, in crestere cu 15% comparativ cu 2017. In decurs de zece ani, aceste plecari pentru vacante in afara Chinei aproape s-au triplat. In clasamentul mondial, turistii chinezi ii devanseaza, ca volum, pe germani (108,5 milioane de plecari in 2018) si pe americani (92,6 milioane).Chinezii calatoresc in principal in regiunea Asia (Hong Kong, Macao, Taiwan, Thailanda, Coreea de Sud, Japonia, Vietnam), iar, atunci cand opteaza pentru distantele lungi, destinatiile lor favorite sunt Europa, SUA si Australia. In Europa, Franta este prima tara vizitata de chinezi, cu 2,2 milioane de turisti in 2018.De asemenea, potrivit unui sondaj efectuat de asociatia europeana ETC (European Travel Commission), 55% dintre chinezii care au calatorit in Europa au optat in principal pentru Franta (37%), Germania (30%) si Italia (22%)."Majoritatea turistilor chinezi care se deplaseaza in Franta pentru prima data fac acest lucru in cadrul grupurilor si al sejururilor destinate descoperii Europei", cu prilejul carora viziteaza trei sau patru tari, sustine agentia de turism franceza Atout France.Pe langa faptul ca sunt cei mai numerosi, turistii chinezi sunt si in topul celor mai cheltuitori turisti. Potrivit OMT, in 2012, resortisantii chinezi i-au devansat pe americani si germani, care pana atunci erau cei mai cheltuitori turisti. In medie, in 2018, turistii chinezi au cheltuit 1.850 de dolari/persoana, adica un total de 277,3 miliarde dolari, evalueaza OMT. Numai in Franta, turistii chinezi au cheltuit o suma totala de patru miliarde euro in 2018, potrivit cifrelor oficiale.Consiliul Mondial al Turismului si Calatoriilor (WTTC) subliniaza ca impactul economic mondial al epidemiei de grupa A (H1N1), care a izbucnit in 2009, a fost estimat la 55 de miliarde de dolari. In cazul epidemiei de SARS din 2002-2003, pagubele au fost evaluate undeva intre 30 si 50 miliarde dolari. Atunci, China a suferit o reducere de 25% a Produsului Intern Brut generat de companiile care au legatura cu sectorul turismului si, de asemenea, au fost pierdute aproximativ 2,8 milioane de locuri de munca, sustine WTTC, un organism care regrupeaza marile companii din sectorul turistic mondial.