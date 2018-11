"Este zapada. S-au facut deja toate pregatirile si, incepand cu 1 decembrie, ii dam drumul. In functie de cum va fi vremea, vor fi folosite si tunurile de zapada artificiala, iar turistii din toata tara se vor putea bucura de aceasta noua partie de schi din Valcea chiar de Ziua Nationala", a declarat primarul din Horezu.Noua partie de schi din judetul Valcea se afla la 14 kilometri de orasul Horezu, in Muntii Capatanii, la cota 1.600. Aceasta are e o lungime de 800 de metri, fiind prima din cele de sase partii care urmeaza sa fie realizate, pana la cota de 2100 metri, intr-o perioada de cinci ani.Pregatirile sunt pe ultima suta de metri si la domeniul schiabil Transaplina, din Muntii Parang, spun autoritatile locale din Voineasa, care promit sa inceapa noul sezon de iarna cat mai curand, pana la sfarsitul acestui an si nu in februarie, ca iarna trecuta."Stratul de zapada masoara in acest moment 10 cm, insuficient pentru a putea schia. Ar trebui ca zapada sa fie de cel putin 30 de cm ca sa deschidem partiile. In plus, pamantul este dezghetat si zapada se topeste foarte repede, de aceea si folosirea tunurilor de zapada este ineficienta. Nu stie nimeni o zi exacta cand va putea incepe noul sezon.Totul depinde de cum va fi vremea, dar pana la sfarsitul anului, cu siguranta, se vom deschide partiile", a precizat primarul din Voineasa, Gabriel Nastasescu.Domeniul schiabil Transalpina se gaseste in Muntii Latoritei, subunitate a Muntilor Parang, in apropierea lacului de acumulare de la Vidra, la aproximativ 70 de kilometri de Ramnicu Valcea si 30 de kilometri de Petrosani. Lungimea partiilor insumeaza circa noua kilometri, acestea fiind situate de la cota 1350 metri si pana la cota 1800 metri.Iata cum s-a desfasurat traficul in Bucuresti si in tara luni dimineata, in prima zi cu ninsoare din acest sezon ...citeste mai departe despre " Cand si unde se deschide cea mai noua partie de schi din tara " pe Ziare.com