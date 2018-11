Care sunt cele mai spectaculoase targuri de iarna din Europa

Cei care cauta destinatii obisnuite pentru turismul de iarna stiu deja ca targurile de Craciun din Viena, Berlin, Praga, Salzburg sau Paris sunt cele mai aglomerate locuri de sarbatori. Dar in Europa, sarbatorile vin cu ornamente diferite in fiecare colt al continentului. Fie ca este vorba despre o calatorie pana la Budapesta, in mijlocul Europei, la Koln, la Lerwick ori in Helsinki, fiecare destinatie vine cu atractii de sezon adaptate spiritului local.Targul de Craciun din capitala Ungariei este o destinatie ideala pentru gurmanzi. La cele peste 150 de standuri instalate in Pesta se pot comanda portii de gulas servite in paine si alte specialitati locale, iar modul de preparare este supravegheat de specialisti din Budapesta care au grija sa se respecte retetele originale. Mancare, muzica live si dans sunt ingredientele principale ale sarbatorii targului maghiar.Carnavalul de la Koln a inceput pe 11 noiembrie, dar abia pe 28 februarie incep cu adevarat festivitatile cu petreceri publice in timpul carora se suspenda orele de inchidere pentru cluburi si baruri. Traditia ii face pe participanti sa se adune purtand costume si masti la Neumarkt, in centrul orasului. In duminica festivalului, elevii din oras organizeaza parade in toate cartierele, iar cele mai intalnite costume sunt cele ale Printului, Taranului si al Fecioarei. Carnavalul, ale carui origini organizatorii spun ca vin din 1823, se incheie in 2019 pe 5 martie.Daca tot vorbim despre evenimentele de iarna care se prelungesc pana in primele luni ale anului 2019, merita pomenit festivalul Up Helly Aa, din Lerwick, orasul scotian din Insulele Shetland. Programat in ultima zi de marti din ianuarie, evenimentul celebreaza civilizatia vikingilor prin concerte de muzica traditionala si o parada cu torte la care participa peste 1000 de pasionati ce poarta costume vechi.Iesita din comun este si experienta pe care o ofera tagurile de Craciun de la Valkenburg, din Olanda. De pe 16 noiembrie pana pe 23 ianuarie, sute de standuri sunt raspandite prin tuneluri si pesteri sapate in dealul Valkenburg. Aici se gasesc sculpturi in stanca si o capela din secolul 18 in apropierea carora sunt puse in vanzare produse de artizanat si "miniclatite" Poffertjes....citeste mai departe despre " Care sunt cele mai spectaculoase targuri de iarna din Europa " pe Ziare.com